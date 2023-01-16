اكتشفي حرارة الماء المناسبة لغسل الوجه والتألق ببشرة صحية

الوكيل الاخباري - لا شكّ في أنّ المرأة العصرية تغيّرت كثيراً عمّا كانت عليه في السابق، وهذا أمر غير مفاجئ! فبطبيعة الحالة، تحمل السنوات لنا جميعنا الكثير من التقدّم والتطوّر وبالتالي من التغيرات التي تضمن ألّا نبقى في مكاننا، بل أن نتحوّل إلى محطات مختلفة على مختلف الأصعدة من أكبرها إلى أصغرها.



ولو تحدّثنا عن العناية الجمالية على وجه الخصوص، وتحديداً عن روتين العناية بالبشرة، تعتقد كثيرات منّا أنّهنّ حفظن الخطوات الواجب القيام بها والتركيبات اللازم استعمالها للحصول على أفضل النتائج. ولكن، ألم نتعلّم بعد أنّنا مع مرور الوقت لا نتوقّف عن استيقاء معلومات تحسّن روتيننا وحتّى ولو بأصغر التفاصيل؟!



لنأخذ غسل الوجه على سبيل المثال. ستضحك طبعاً كثيرات وتعتقد أنّ الخطوة هذه بسيطة وسهلة للغاية ولا تتطلّب الانتباه إلى أي تفصيل. ولكن، في الواقع، من أهمّ الأمور التي عليك الانتباه إليها، غسل الوجه بالماء البارد لأنّه يقدّم لك ولبشرتك عدداً من الفوائد! كيف؟



يساعد الماء البارد في تهدئة البشرة ومعالجة تهيّجها، سواء نتج عن الطقس أو البثور وحب الشباب أو أي ظرف آخر تواجهه. وتشبه هذه الفائدة تماماً استعمال الثلج على الالتهاب للمساعدة في تعافيه. في المقابل، قد تكون المياه الساخنة أفضل من حيث تليين البشرة وفتح مسامها كي تصبح جاهزةً أكثر لامتصاص المنتجات اللاحقة ضمن روتين العناية. فالمياه الباردة تقلّص المسام وتمنع بالتالي المنتج من التغلغل وتنظيف الأوساخ المتراكمة.



ما الحلّ؟



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فكّري في احتياجات بشرتك!



لو كنت تعانين من البثور وحب الشباب أي من مشكلة مع المسام، ننصحك باللجوء إلى الماء الدافئ. أمّا في حال شعرت أنّ بشرتك متهيّجة أو منتفخة مثلاً، فالماء البارد سيساعد طبعاً في تهدئتها. وفي الحالات جميعها، انتبهي إلى ان لا تكون المياه ساخنة للغاية، لأنّها تسلب البشرة ترطيبها ولا تناسب قطّ البشرة الحساسة والبشرة الجافة. ولذلك، ننصحك بتعديل حرارة الماء كي تكون متوازنة أو أشبه بدرجة حرارة الغرفة. وإذا أردت الاستفادة من فوائد الماء البارد، يمكنك غسل البشرة مرّتين، أولاً بالماء المعتدلة حرارته ومن ثمّ بالماء البارد.



وفي ما يأتي، نقدّم لك بعض النصائح الإضافية التي تساعدك في تحسين روتين غسل الوجه في الصباح والمساء:



لا تغسلي وجهك بسرعة، بل خصّصي حوالى الدقيقة كي تتأكّدي من تنظيف جميع مناطق الوجه، على أن يكون ذلك بحركات دائرية مستمرّة في مختلف الزوايا.



عند تجفيف بشرتك، تأكّدي من تركها رطبة بعض الشيء كي تسمحي للمنتجات بالتغلغل إليها بشكل أكثر فعالية. ولذلك، مرّري المنشفة عليها بالتربيت الخفيف.



إذا كنت تضعين المكياج أو أي منتجات أخرى مثل الكريم الواقي من الشمس، تأكّدي من تنظيف البشرة تنظيفاً مزدوجاً، أي أولاً بالبلسم أو الزيت أو أي تركيبة مخصّصة لإزالة المكياج ومن ثم الانتقال إلى الغسول مع الماء.

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