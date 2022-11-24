الخلطة الثلاثية للوجه لتفتيح البشرة من أول مرة

الوكيل الإخباري - لا تتخلي عن الخلطات الطبيعية التي تعطي بشرتك مظهراً متوهجاً ومضيئاً، ومن هذه الخلطات الطبيعية والتي تعطي نتائج مذهلة من أول استخدام هي الخلطة الثلاثة للوجه والتي تعتبر من أهم الخلطات الطبيعية لتفتيح البشرة وتنظيفها. إليك أقوى خلطة ثلاثية للوجه:



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مكونات الخلطة الثلاثية للوجه:



إعداد الخلطة الثلاثية للوجه ليس بالأمر الصعب بل هي عبارة عن مزج 3 أنواع من الكريمات وهي:



كريم ديفرين وهو كريم يستخدم في علاج جفاف البشرة ويساهم في الحد من حساسية الجلد، والغرض منه تقشير البشرة وإعادة نضارتها.



كريم الفاكورت وهو كريم مهم الغرض منه أنه يساعد في علاج التهابات الجلد، والحساسية الجلدية.



كريم الدوكين فورت 4% وهو كريم دوره إزالة حب الشباب وتبييض البشرة السمراء.



توصيات عند تحضير الخلطة الثلاثية للوجه:



يوصي باستخدام هذه الخلطة الثلاثية مرة واحدة فقط كل 3 أيام، حيث يتم وضعها ليلاً قبل النوم ولمدة 14 يوم، بعد إنتهاء هذه المدة يتم وضعها يومياً.



لا ينصح بوضع هذه الخلطة على منطقة الرقبة.



عند خلط مكونات هذه الخلطة ينصح بأن يكون كريم ديفرين هو الكريم الأقل وذلك لأنه من الممكن أن يسبب حساسية أو حروق للبشرة.



في البداية عليكِ تنظيف البشرة و تنقيتها من آثار الميك اب بأنواعه، وذلك من خلال غسلها جيدا بالغسول المناسب لها.



من ثم قومي بوضع الكريمات على راحة اليد ودمجهم مع بعضهم البعض.



لا تقومي بحفظ الكريمات المخلوطة في عبوة منفصلة، وذلك حتى لا يتفاعلون بشكل سلبي مع بعضهم البعض.



قومي بوضع طبقة من الكريمات على المناطق التي تحتاجين إلى تقشيرها.

يجب أن لا تتعرضي لأي نوع من أنواع الإضاءة أثناء وضع الخلطة.

بعد مرور ثلث ساعة قومي بغسل البشرة بالماء البارد.

كرري الخلطة بشكل دوري للحصول على أفضل نتيجة.

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