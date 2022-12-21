فوائد عصير الكرفس للجسم والبشرة

الوكيل الاخباري - تُعرف الورقيات الخضراء بشكل عام بفوائدها الكثيرة وبأهميتها لصحة الجسم. ومن هذه الورقيات التي ازداد التركيز عليها في الآونة الأخيرة، الكرفس.



وقد اكتسب الكرفس شهرة عالية، بخاصّة أنّ كثيرين ركّزوا على العصير الذي يمكن تحضيره من خلال أوراقه. واليوم، سنتحدّث معاً عن فوائد الكرفس للجسم وللبشرة أيضاً، لا سيّما أنّنا نهتمّ كنساء عصريات بأي ناحية من النواحي الجمالية.



فوائد عصير الكرفس للجسم



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بالإضافة إلى طعمه اللذيذ والمميّز، يقدّم لك عصير الكرفس مجموعة من الفوائد الصحية لجسمك:



إغناء الجسم بالفيتامين والمعادن



تعلمين طبعاً أنّ الجسم يحتاج إلى عدد من العناصر الغذائية للحفاظ على صحّته. وفي هذا الإطار، يُعتبر الكرفس ضرورياً لأنّه يؤمّن لك ما تحتاجين إليه من فيتامين أ وفيتامين ك وبوتاسيوم ومن حمض الفوليك أيضاً. فعلى سبيل المثال، فيما تحتاج المرأة البالغة من العمر 19 عاماً وما فوق 90 ميكروغراماً من الفيتامين ك يومياً، توفّر 110 غرامات من الكرفس 32 ميكروغراماً من حاجتها هذه. وبالنسبة إلى أهمية الفيتامين ك للجسم، فاعلمي أنّه مفيد لصحة العظام.



توفير مضادات الأكسدة المفيدة للجسم



تماماً كأي نباتات نتناولها أو نحضّر عصير منها، يحتوي الكرفس على حمض الفينول والفلافونويد ويتمتّع بالتالي بخصائص مضادة للأكسدة تمنع تلف الخلايا. وقد أشارت الدراسات الحديثة إلى أنّ اتّباع نظام غذائي غني بالمغذيات النباتية يخفّف إمكانية الإصابة بعدد من الأمراض.





تعزيز ترطيب الجسم



يحتوي الكرفس على نسبة عالية من الماء، وبالتالي يضمن ترطيب الجسم ويقي من مشكلة جفافه. وجميعنا نعلم أهمية الحفاظ على ترطيب الجسم للصحة بشكل عام.





المساعدة في محاربة الالتهابات



يساعد الكرفس على محاربة الالتهابات، غير أنّ عصيره ليس عصيراً سحرياً للتخلّص من هذه المشكلة. وبالتالي، يمكن الاستفادة من خصائصه المضادة للالتهابات وإدخاله إلى نظامنا الغذائي إلى جانب أنواع أخرى من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.





المساعدة في خسارة الوزن



هل تعلمين أنّ الكرفس ينضمّ إلى قائمة الأطعمة التي لا تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية؟ فلو شربت 450 مل تقريباً من عصير الكرفس، تحصلين على 30 إلى 45 سعرة حرارية و6 إلى 9 غرامات من الكربوهيدرات. وللأشخاص الذين يحبّون شرب العصائر، يُعتبر عصير الكرفس بديلاً صحياً مثالياً للعصائر الأخرى الغنية بالسكر.





فوائد الكرفس للبشرة



ترطيب البشرة وإبعاد الجفاف عنها



تقشير البشرة بلطف



المساعدة في التخلّص من البثور وحب الشباب



تعزيز إشراقة البشرة الباهتة



معالجة التهابات البشرة



المساعدة في تخفيف مظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد

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