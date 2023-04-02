قناع الفراولة والشوكولاتة يمنح بشرتكِ إشراقاً وتوهجاً.. جربيه!

الوكيل الاخباري - نجرب العديد من الأمصال والكريمات المختلفة للتأكد من بقاء بشرتنا رطبة، لكننا لا ندرك أن سر صحة البشرة هو تغذيتها بمكونات طبيعية عبر أقنعة الوجه منزلية الصنع.



توجهي إلى مطبخكِ، وستجدين مكافأة من المنتجات التي ستمنحكِ بشرة أحلامكِ. ولا تعرف الكثيرات مدى فائدة قناع الوجه بالشوكولاتة والفراولة، ليس فقط لأن المكونين فعالان، لكن يمكنهما تعزيز صحتكِ الجلدية إلى مستوى جديد تماماً.



الفراولة غنية بفيتامين (C)، ومضادات الأكسدة، ما يساعد على مكافحة عمل الجذور الحرة، التي تسبب علامات الشيخوخة، مثل: التجاعيد والخطوط الدقيقة، بالإضافة إلى قدرتها على تفتيح لون البشرة، وتوحيد لونها، حيث تعمل كمقشر طبيعي عن طريق حمض ألفا هيدروكسي، الذي يزيد إزالة الخلايا الميتة على الجلد، بينما الشوكولاتة غنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة البشرة، ومليئة بالأحماض الدهنية التي ترطب البشرة.





كل ما تحتاجين إليه لإعداد قناع الفراولة والشوكولاته ما يلي:



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· حبة فراولة مهروسة.



· مكعبان من الشوكولاتة الداكنة النقية المذابة.



كيفية تحضير قناع الوجه بالشوكولاتة الداكنة والفراولة:



- ذوبي مكعبين من الشوكولاتة الداكنة في الميكروويف.



- أضيفي الفراولة المهروسة إلى الشوكولاتة الداكنة المذابة، واخلطيهما حتى تحصلي على مزيج متجانس.





خطوات التطبيق:



· اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ، لضمان امتصاص قناع الوجه بشكل أفضل.



· ضعي قناع الوجه بالشوكولاتة الداكنة والفراولة على بشرتكِ، ودلكيها لمدة خمس إلى عشر دقائق.



· اتركي القناع على وجهكِ لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ما يسمح لبشرتكِ بالحصول على جميع فوائد المكونين.



· اغسلي وجهكِ باستخدام الماء الفاتر وجففيه.



ستندهشين بشكل إيجابي من مدى ليونة بشرتكِ وترطيبها، حاولي أن تجعلي قناع الوجه هذا جزءاً منتظماً من روتين العناية بالبشرة، من خلال تطبيقه مرة واحدة في الأسبوع، أو مرتين في الشهر.

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زهرة الخليج