الفرق بين الشعر الخفيف والشعر الرقيق: كلّا ليس لهما المعنى نفسه!

الوكيل الاخباري - "شعركِ رقيق"، "شعركِ خفيف"... كم من مرّة تسمع النساء مثل هذه التعليقات عن شعرهنّ؟ لكن كيف يمكن التمييز بين الشعر الرقيق والشعر الخفيف؟ ألا يعودان إلى المفهوم عينه؟ في الواقع، كلّا! ثمّة فرق كبير بين الشعر الرقيق والشعر الخفيف، ستلاحظينه بعد قراءتكِ لهذه المقالة... بعدها ستستطيعين شرح ذلك ببساطة ووضوح!

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ما هو الشعر الرقيق؟



الشعر الرقيق، يعني أنّ حجم قطر بصيلات الشعرة صغير، أو أنّ الشعرة ليست سميكة. ما يعني أنّ غالباً ما يبدو الشعر خفيفاً بسبب رقّة الشعرة، بما أنّ ذلك يخفّف احتمال الحصول على هيئة الشعر الكثيف أو الـvolume، لكن هذا لا يعني أنّ ذلك صحيح. يجدر الإشارة إلى أنّ سبب رقّة الشعرة هو الجينات، ولا يمكن تغيير ذلك. يمكن أن يكون شعركِ رقيقاً ومالساً، أو رقيقاً وكيرلي، فذلك لا علاقة له برقّة الشعرة بحدّ ذاتها، ولا بخفّته.



ما هو الشعر الخفيف؟



يشير الشعر الخفيف إلى قلّة الكثافة، أي عدد الشعرات الموجودة في الرأس، الذي يكون قليل. يمكن أن يكون شعركِ خفيفاً لكن مالساً أو كيرلي أو مجعّد... فذلك لا علاقة له بالكثافة، إنّما إن كنتِ من صاحبات العشر الكيرلي مثلاً، فقد تظنّين أنّ شعركِ كثيف بسبب شكل الشعرة، لكن ربما هذا خطأ، إذ الكثافة ليست محصورة بشكل معيّن من الشعر.





ما الفرق بين الشعر الخفيف والشعر الرقيق؟







بكلّ بساطة، الشعر الخفيف هو الشعر الذي تكون كمية العشرات فيه قليلة، بينما الشعر الرقيق يدلّ على الشعرة بحدّ ذاتها التي تكون غير سميكة.



هل يمكن أن يصبح الشعر خفيف؟



قد تلاحظين مع مرور الوقت والتقدّم في السنّ أنّ شعركِ يصبح خفيفاً أكثر. غالباً ما يكون ذلك نتيجة تساقط الشعر بشكل كبير، الذي يعني أنّ عدد الشعرات في الرأس يخفّ، ولا علاقة لذلك بسماكته أو رقّته إذ يمكن أن يصبح خفيفاً وأن تكون الشعرات سميكة.



أسباب الشعر الخفيف



السبب الوراثي هو الأكثر شيوعاً لمشكلة ترقق الشعر وخفّته، خصوصاً إن كان ذلك من طرفيَ الوالد والوالدة.



انقطاع الطمث هو عامل إضافي يقلل معدل هرموناتكِ ويؤثر على كثافة شعركِ. لهذا السبب، نلاحظ الشعر الخفيف بكثرة عند النساء المتقدمات في السنّ.



الولادة إذ غالباً ما تشهد النساء تساقطاً للشعر بعد الولادة والسبب هو تغيّر الهرمونات في جسم المرأة.



نقص البروتين في النظام الغذائي يؤثر على توقّف نمو الشعر. الفيتامينات مثل فيتامين ب هامة جداً لنمو الشعر، لذلك، وسيعرّضكِ نقصها للكثير من مشاكل الشعر. بالإضافة إلى ذلك، إنّ زيادة بعض الفيتامينات عن الحدّ المطلوب مثل الفيتامين أ هو من أحد أسباب ضعف الشعر أيضاً لأنه يسرع من دورته.



قد تؤدّي بعض الأمراض إلى ظهور مشكلة الشعر الخفيف، مثل فقر الدم ونقص هرمونات الغدة الدرقية. أمّا خلل المناعة الذاتية الناتجة عن داء الذئبة أو داء الثعلبة، فيؤدي الى أن يصنّف الجسم الشعر كعنصر غريب، لهذا السبب يقاومه.



كيف أعرف أن شعري يخف؟



من أبسط الطرق لمعرفة إذا كان شعركِ يخفّ هي ملاحظة فراغات في فروة رأسكِ، أو حتى ذلك ممكن من خلال ربط شعركِ إذ تشعرين أنّ عليكِ عقد الربطة أكثر من قبل. أيضاً، ذلك ممكن من خلال الاستحمام، إذ تلاحظين أنّ شعركِ لم يعد كثيفاً أثناء فرك الشامبو. أيضاً، عندما تمشطين شعركِ، قد تلاحظين أنّه يتساقط بكثرة، مع العلم أنّه تتساقط حوالي 150 شعرة يوميّاً، ما يعتبر عاديّاً، لكن في حال ازدادت الكمية، قد تكون هذه إشارة.



يجدر الذكر إلى أنّ تساقط الشعر يكون إمّا لأسباب وراثيّة أو بسبب التقدّم في السنّ، أو غيرها مثل التوتر أو الولادة. لكن، في بعض الحالات، يمكنكِ معالجة هذا التساقط في أولى مراحله، أو أقلّه، يمكنكِ الحدّ منه.

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