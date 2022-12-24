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السبت، 24-12-2022 11:51 ص

تستخدمين سيروم الرموش ولا تجدين نتيجة؟ السبب 3 أخطاء تقترفينها...

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الوكيل الاخباري - الرموش الطويلة والكثيفة، رغبة معظم السيدات! فالوسائل والأساليب التي تمنحكِ رموش طويلة لا تُعد ولا تُحصى، من بينها زيت تطويل الرموش أو سيروم الرموش. لكن هل هو فعلاً يمنحكِ النتيجة المثالية؟ كثيرات هنّ من جرّبن هذا النوع من المنتجات ولم يجدنَ نتيجة، فما السبب؟ أخطاء عديدة تقومين بها أثناء تطبيق زيت الرموش، لا تجعلكِ تحصلين على الرموش التي ترغبين بها. من هنا، سنعرّفكِ في ما يلي على هذه الأخطاء ونقدّم لكِ الطريقة الصحيحة لتطبيق زيت تطويل الرموش.

أخطاء تقترفينها أثناء تطبيق سيروم الرموش

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1- تطبيق الكثير من سيروم الرموش


تعتقد العديد من السيدات أن تطبيق كمية زائدة من سيروم الرموش، يساعد في الحصول على رموش أطول وبطريقة أسرع، إلّا أن الأمر ليس كذلك. الكمية الكبيرة من سيروم الرموش تبطئ عملية تطويلهم، لذا من الضروري الإلتزام بكمية قليلة فقط.

 


2- تطبيق المكياج مباشرةً بعد وضع سيروم الرموش


الماسكارا وغيرها من مستحضرات المكياج التي تُطبّق على العيون، لا تسمح للسيروم أن يمنح الرموش النتيجة المثالية، إذ تم تطبيقهم بعد وضع السيروم مباشرةً.

 


3- تطبيق سيروم الرموش من دون غسل العيون


إن تطبيق سيروم الرموش فوق مستحضرات مكياج أخرى خطأ كبير. إذ أن مستحضرات المكياج، خاصةً التي تحتوي على الزيوت تمنع وصول السيروم للرمش، الأمر الذي يُعرقل نمو الرموش.

 


كيفية تطبيق سيروم الرموش


اغسلي وجهكِ جيداً وازيلي المكياج من منطقة العين نهائياً.


ضعي فرشاة السيروم في الزجاجة وقومي بإزالة السيروم الزائد منها.


ضعي طبقة رقيقة من سيروم الرموش على رموشك من الجذور حتى الأطراف.


تجنّبي وضع سيروم الرموش على خط الرموش السفلي، لعدم احتكاكه مع

العين.

 

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