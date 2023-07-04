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الثلاثاء، 04-07-2023 02:42 م

تعليمات قبل الليزر مهمة جداً لضمان نجاح ازالة الشعر

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الوكيل الاخباري - إذا كنت قد حددت موعد إزالة الشعر بالليزر ، فربما تكوني متحمسة للحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر. لكنك تحتاجي إلى اتباع بعض تعليمات ما قبل الرعاية لتحسين ترشيحك وتقليل مخاطر الآثار الجانبية بعد العلاج. يرجى قراءة كل شيء في هذه القائمة، أو هناك احتمال ضئيل أننا قد لا نتمكن من معالجتك.

تعليمات قبل الليزر بستة أسابيع

تجنبي إزالة الشعر بأي من وسائل الشعر

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لا تضعي كريمات إزالة الشعر


تجنبي المواد الكيميائية لإزالة الشعر


لا تقومي بتشقير شعر جسمك


تعليمات قبل الليزر بإسبوعين

تجنبي أشعة الشمس المباشرة


تجنبي أجهزة التسمير، وأجهزة التسمير الذاتي ، ورذاذ التسمير


ضعي واقياً من الشمس مع عامل حماية من الشمس بدرجة 50 على الأقل عند الخروج من المنزل


ضعي النظارات الشمسية والملابس الواقية والقبعات واسعة الحواف


أعيدي جدولة جلسة إزالة الليزر في حال تعرضت لأشعة الشمس


تعليمات قبل الليزر بـ3 أيام

توقفي عن استخدام منتجات أو الوصفات الطبية الموضعية في مناطق العلاج كالكريمات أو حتى مساحيق التجميل


قبل يوم واحد

احلقي المناطق التي ستخضع لجلسة الليزر قبل موعدك


تعليمات في يوم ازالة الشعر بالليزر

قومي بإزالة المكياج والغسول وواقي الشمس ومزيل العرق وجميع المنتجات الأخرى من بشرتك


يجب الوصول قبل 10 دقائق على الأقل من موعدك لتحضيرك


أخيراً نصيحة هامة ابتعدي عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 3 أيام على الأقل قبل موعدك و 3 أيام بعده. ولا تستخدمي مستحضرات التسمير الذاتي أو رش مستحضرات التسمير لمدة أسبوعين على الأقل قبل العلاج لتجنب الإصابة المحتملة.

 

 

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