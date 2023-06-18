فواكه تعزز نمو شعرك.. هذه طرق استخدامها

الوكيل الاخباري - كلنا نحب الفواكه، بمختلف مذاقاتها وألوانها ومواسمها، فهي مصدر ممتاز للألياف والفيتامينات. وقد يزداد حبك لفاكهتك المفضلة لو عرفتِ أنها تساعدك على تعزيز نمو شعرك، لتصبح الفائدة مضاعفة.

هناك العديد من الخضروات والفواكه لنمو الشعر، التي لا يعرفها الكثير من الناس، ويمكن أن يؤدي إدخالها في نظامك الغذائي إلى إحداث تغير كبير في صحة شعرك.



الموز:

يعد الموز مصدراً ممتازاً للبوتاسيوم، فهو يحتوي على زيوت طبيعية تجعل الشعر ناعمًا وسهل التصفيف، كما أنها تحمي مرونة الشعر الطبيعية، وبالتالي تمنع تكسر الشعر، وتقصف الأطراف.

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ويرى البعض أن الموز يعزز نمو الشعر، ويضيف لمعانًا صحيًا، كما يمكنك تناول موزة واحدة كبيرة قبل التمرين في الصباح، للحصول على جرعة فورية من الطاقة. كما أن الموز محمل بالألياف والمغنيسيوم، ويمنحك شعوراً بالشبع لفترة طويلة.



الطريقة:

يمكنك هرس موزة باستخدام شوكة الطعام، وخلطها مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون أو جوز الهند، وملعقتين من العسل. واخلطي بشكل جيد حتى يصبح الخليط مثل العجينة الناعمة، ثم ضعيها على الشعر، وفروة الرأس لمدة 30-40 دقيقة، وبعدها اغسليه بالماء الفاتر.



الفراولة:

إذا كنت تعانين التهابات فروة الرأس، فيجب أن تكون الفراولة فاكهتك المفضلة لنمو الشعر. فالفراولة مليئة بالمعادن الأساسية، مثل: المغنيسيوم والمنغنيز والنحاس، كما تمنع نمو الالتهابات الفطرية على فروة الرأس، حتى تلك التي تسببها الرطوبة. وعندما يتم علاج التهابات فروة الرأس، تصبح بصيلات الشعر صحية، وهذا يعزز نمو الشعر.



الطريقة:

اعتمادًا على طول شعرك، اهرسي 5-8 ثمرات فراولة، وضعي فوقها ملعقة كبيرة من المايونيز، ووزعي بالتساوي على شعرك، وفروة رأسك. ثم اغسلي شعرك بعد 20-30 دقيقة بالماء البارد والشامبو، ويمكنك تكرار هذا القناع مرة واحدة كل شهر، للحصول على نتائج رائعة.



البرتقال:

يعتبر البرتقال المليء بفيتامين (C) ومضادات الأكسدة ثمرة مهمة لنمو الشعر. ويحسن البرتقال الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك فروة الرأس، وبالتالي يساهم في تعزيز نمو الشعر.



الطريقة:

استخدمي ثمرة برتقال كبيرة، أو ثمرتين صغيرتين، اعتماداً على حجم شعرك، وضعيها في الخلاط مع قشرها، حتى تصبح ناعمة. ضعي البرتقال المخفوق فوق فروة الرأس وجذور الشعر، واتركيه لبضع ساعات، ثم اغسليه، وهو خليط يمكن تكراره مرة شهريًا.



التفاح:

يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف القابلة للذوبان، ما يجعله من أفضل الفواكه لنمو الشعر.

ويعمل معجون قشر التفاح الأخضر على تعزيز نمو الشعر، ويمنع تساقطه.



الطريقة:

اعصري تفاحة دون تقشيرها، ثم بللي شعرك، وضعي العصير فوقه بالكامل، واتركيه لمدة 20 دقيقة.



اغسلي شعرك بالماء والشامبو الخفيف. كرري تلك التجربة مرة أو مرتين أسبوعياً، للحصول على نتائج مميزة.