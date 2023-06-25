خلطات طبيعية لتكثيف الشعر.. لا تحرمي نفسك فوائدها

الوكيل الاخباري - يعد الشعر الكثيف حلماً لجميع النساء، ما يدفعهن لتجربة العديد من المنتجات، التي تزعم تقديم التغذية اللازمة، والمكونات المثالية والفعالة لتكثيف الشعر، لكن في النهاية لن يحصلن على ما يردن.

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ومن بين العديد من المنتجات، التي تساعد على تكثيف الشعر، يمكن استخدام الخلطات الطبيعية، التي تحتوي على مكونات طبيعية وفعالة في الوقت نفسه، والتي لا تسبب أي ضرر لفروة الرأس أو للشعر، لذلك جمعنا لكِ قائمة تضم أفضل الخلطات الطبيعية لتكثيف الشعر خلال فترة قصيرة، مع الحفاظ على استخدامها باستمرار، والعناية الصحية بجسمكِ وشعركِ.



ما الخلطات الطبيعية للشعر؟

تعتبر الخلطات الطبيعية للشعر من العلاجات الطبيعية، التي تستخدمها النساء منذ القدم، حيث تعتمد على استخدام مواد طبيعية، مثل: الزيوت والأعشاب والفواكه والخضروات، للعناية بالشعر، وتحسين صحته. وتتميز الخلطات الطبيعية بأنها خالية من المواد الكيميائية الضارة، التي توجد في المنتجات التجارية، وتعتبر بديلاً صحياً لها.



ويمكن استخدام الخلطات الطبيعية للشعر بشكل دوري كعلاج طبيعي للشعر، حيث يتم تطبيقها على فروة الرأس والشعر، وتركها لفترة من الوقت قبل غسل الشعر بالشامبو، ويمكن استخدام الخلطات الطبيعية للشعر كمكمل غذائي للشعر بعد غسله وتجفيفه، حيث يمكن تطبيق بعض الزيوت النباتية على الشعر، وتركها دون شطف.



فوائد الخلطات الطبيعية للشعر:

تعتبر الخلطات الطبيعية من أفضل الوسائل، التي يمكن استخدامها للعناية بالشعر، حيث إنها تحتوي على مكونات طبيعية وآمنة للشعر دون أي تأثيرات جانبية، كما تمد فروة الرأس والشعر بالعديد من المكونات والعناصر الصحية الموجودة في هذه المنتجات الطبيعية، لذلك اعتمدي الخلطات الطبيعية في روتين العناية الخاص بشعركِ أسبوعياً، للحصول على نتائج رائعة، ومن أهم فوائد الخلطات الطبيعية للشعر ما يلي:



1. تغذية الشعر:

تحتوي الخلطات الطبيعية على الكثير من الفيتامينات والمعادن، التي تغذي الشعر، وتجعله أكثر صحة، على سبيل المثال: تحتوي خلطة الزيت والعسل على العديد من الفيتامينات المفيدة للشعر، مثل فيتامينات: (E، وC، وB)، التي تعمل على تغذية الشعر، وتقويته.



2. تحسين نمو الشعر:

الخلطات الطبيعية تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، التي تحسن نمو الشعر، فإذا كنتِ تستخدمين خلطة تحتوي على الزيت والثوم، فأنت بذلكِ تقدمين لشعركِ العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل: الكبريت والسيلينيوم والفسفور، والتي تعمل على تحسين نمو الشعر، وتقويته.



3. تقليل التساقط:

تحتوي الخلطات الطبيعية على الكثير من العناصر الغذائية، التي تقلل التساقط، وتجعل الشعر أكثر قوة وصحة، خاصة الخلطات التي تحتوي على الزيوت الطبيعية، لأنها تضم عناصر غذائية مفيدة، مثل: الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، والتي تعمل على تقليل التساقط، وتجعل الشعر أكثر قوة.



4. تقوية الشعر:

للحصول على شعر متين وصلب وصحي، عليكِ باستخدام الخلطات الطبيعية، التي تحتوي على الأفوكادو والبيض، لأنها تضم العديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر، مثل: البروتينات، والأحماض الدهنية الأساسية، والتي تعمل على تقوية الشعر، وتجعله أكثر متانة وصلابة.



5. ترطيب الشعر:

تحتوي الخلطات الطبيعية على الكثير من العناصر الغذائية، التي ترطب الشعر، وتجعله أكثر نعومة ولمعانًا، على سبيل المثال الخلطات التي تضم الأفوكادو والزيتون بين مكوناتها، تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر، مثل: الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، التي تعمل على ترطيب الشعر، وتجعله أكثر نعومة ولمعاناً.



أفضل الخلطات الطبيعية لشعر كثيف وصحي:



1. البيض والعسل:

تُعد خلطة البيض والعسل من أفضل الخلطات الطبيعية، التي تساعد على تكثيف الشعر، حيث يحتوي البيض على البروتينات التي تقوي الشعر من الداخل، بينما يحتوي العسل على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي الشعر، وتجعله أكثر كثافة.



المكونات:

- بيضة واحدة.

- ملعقة عسل.



طريقة التحضير:

- كل ما عليكِ فعله هو خلط ملعقتين من البيض مع ملعقة العسل.

- وزعي الخليط على الشعر، وفروة الرأس.

- اتركي الخليط لمدة لا تقل عن 30 دقيقة على شعركِ.

- اغسلي الشعر بالماء الدافئ بالشامبو المعتاد.



2. الخروع وجوز الهند:

تعتبر خلطة زيت الخروع وزيت جوز الهند من الخلطات الطبيعية الغنية بالمواد الدهنية والأحماض الأمينية، التي تساعد على تكثيف الشعر وتغذيته في الوقت نفسه، حيث يحتوي زيت الخروع على الريسينوليك، الذي يساعد على تعزيز نمو الشعر، بينما يحتوي زيت جوز الهند على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر وتغذيته.



المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.



طريقة التحضير:

- خلط ملعقتين من زيت الخروع مع ملعقة زيت جوز الهند.

- دلكي فروة الرأس بهذا الخليط لمدة 10 دقائق.

- اتركيه لمدة ساعة قبل غسل الشعر بالماء الدافئ.



3. اللوز والخروع:

خلطة زيت اللوز وزيت الخروع من الخلطات الطبيعية الفعالة في تكثيف الشعر، حيث يحتوي زيت اللوز على العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية التي تغذي الشعر، بينما يحتوي زيت الخروع على الريسينوليك، الذي يحفز نمو الشعر.



المكونات:

- ملعقتان من زيت اللوز.

- ملعقة من زيت الخروع.



طريقة التحضير:

- امزجي زيت اللوز مع زيت الخروع، ويفضل أن يكونا بدرجة حرارة دافئة.

- وزعي الخليط على فروة الرأس والشعر.

- دلكي الفروة بلطف لمدة 5 دقائق، واتركيها لمدة ساعة.

- اغسلي شعركِ بالماء الدافئ.



4. الأفوكادو والبيض:

يحتوي الأفوكادو على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، التي تساعد على تغذية الشعر وترطيبه، ويحتوي البيض على البروتينات، التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر.



المكونات:

- نصف حبة أفوكادو.

- بيضة.

- ملعقة من زيت الزيتون.



طريقة التحضير:

- اسحقي نصف حبة الأفوكادو جيداً.

- اخلطي البيضة مع الأفوكادو، حتى يتجانس الخليط تماماً.

- أضيفي ملعقة زيت الزيتون.

- وزعي الخليط على الشعر، واتركيه لمدة 20 دقيقة، قبل الشطف بالماء الدافئ.



5. الزعتر والماء:

من الخلطات الطبيعية السهلة والسريعة، لكنها تقدم لشعركِ فوائد مُذهلة، حيث يعتبر الزعتر من الأعشاب الطبيعية، التي تعمل على تنشيط فروة الرأس، وتحفيز نمو الشعر، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، التي تحمي الشعر من التلف، وتساعد على إبقائه قوياً وصحياً.



المكونات:

- ملعقة كبيرة من الزعتر.

- كوب من الماء.



طريقة التحضير:

- اغلي ملعقة كبيرة من الزعتر في كوب من الماء لمدة 10 دقائق.

- صفي الخليط جيداً.

- اتركيه حتى يهدأ قليلاً، ثم استخدميه كغسول للشعر.



6. زيت الزيتون والعسل:

يعتبر مزيج زيت الزيتون والعسل من أفضل الخلطات الطبيعية لتغذية الشعر، حيث يحتوي زيت الزيتون على العديد من العناصر الغذائية، التي تساعد على تغذية فروة الرأس، وتقوية الشعر، ويحتوي العسل على العديد من المركبات الطبيعية، التي تعمل على ترطيب الشعر، وتنعيمه.



المكونات:

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

- ملعقة كبيرة من العسل.



طريقة التحضير:

- اخلطي الزيوت معاً جيداً، مع وضعها في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ.

- أضيفي العسل بعد ذلك مع التقليب الجيد.

- دلكي فروة الرأس بالخليط، ووزعيه جيداً على الشعر.

- اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، قبل الشطف بالماء الدافئ.

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