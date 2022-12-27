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الثلاثاء، 27-12-2022 12:34 م

تفتيح الشفاه في المنزل بوصفات طبيعية

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الوكيل الاخباري - تسعى كل فتاة للحصول على شفاه وردية ناعمة تخلو من التشققات والعيوب، إذ تسبب الشفاه الداكنة مظهراً مزعجاً.. وكونها عنواناً لجمالك، ولكي تحافظي على صحتها وتألقها، نقدم لك عدة طرق لتفتيحها طبيعيًا في المنزل.

تفتيح الشفاه بماء الورد والعسل

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لماء الورد خصائص طبية مهدئة ومرطبة، ويساعد أيضاً في توريد الشفاه طبيعياً، وللحصول على نتيجة فعالة امزجي بضع قطرات من ماء الورد مع ملعقة من العسل ودلكي شفتيك بالمزيج بلطف لثلاث أو أربع مرات في اليوم، وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

تفتيح الشفاه بالسكر والليمون

 


 

مزيج السكر والليمون من أفضل وصفات تفتيح الشفاه وأكثرها سهولة، لأن مكوناته بسيطة، كما أن السكر يعمل كمقشر جيد ولطيف. بينما يعمل فيتامين سي الموجود في الليمون على تفتيح شفتيك طبيعياً، ولتطبيق هذه الوصفة اغمسي نصف ليمونة في السكر ودلكي بها شفتيك قبل النوم، ثم اتركيها حتى الصباح، واغسليها بماء دافئ عند الاستيقاظ.

 

 

تفتيح الشفاه بالعسل والجلسرين

 

 


 

من الطرق الطبيعية لتفتيح الشفاه خلطة العسل والجلسرين، فقط اخلطي مقدار ملعقة صغيرة من الجلسرين وأخرى من العسل، مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، لتحصلي على خلطة لطيفة من خلطات توريد الشفاه، إذ يعمل عصير الليمون كمثبط طبيعي لتكوين الميلانين. ويعمل كلٌّ من الجلسرين والعسل على ترطيب الشفاه وتغذيتها، ولنتيجة مبهرة طبقي الخليط ليلاً واغسليه صباح اليوم التالي، وكرري ذلك يومياً للحصول على شفاه وردية ناعمة نضرة.

 

تفتيح الشفاه باللوز والحليب

 


 

 

اللوز من أكثر الخلطات الفعالة في تفتيح الشفاه، فقط اخلطي ملعقة صغيرة من كريمة الحليب مع كمية مناسبة من بودرة اللوز المطحون لعمل خليط ذي قوام كثيف، ودلكي هذا الخليط على شفتيك لخمس دقائق، ثم اتركيه ليجف على الشفاه، واغسليه بعدها بالماء الدافئ، وكرري هذا يومياً. ويستخدم زيت اللوز بمفرده أيضاً كواحد من خلطات توريد الشفاه، وزعي قطرات بسيطة منه على شفتيك ليلاً قبل النوم يومياً.

 

 

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