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السبت، 03-12-2022 12:26 م

طرق إزالة الحواجب: كلّ الوسائل المتاحة أمامكِ والفرق بينها

عنع


الوكيل الإخباري - من الأمور الرئيسيّة التي تهتمّ بها كلّ امرأة تبحث عن إبراز جمالها هو عنايتها برسمة الحاجبين وتناسقهما، إذ تظهر الحواجب المرسومة بدقة وعناية جمال العينين وعمقهما، كما أنّها تعزز بشكلٍ لافت جمال ملامح الوجه.

كثيرةٌ هي الوسائل المتاحة أمامكِ التي تخلّصكِ من شعر الحواجب وتجعلكِ تتمتّعين بملامح ملفتة وجذّابة. من هنا، كلّ ما تريدين معرفته عن مختلف الطرق لإزالة الحواجب ستجدينه في هذا المقال وستتوضّح لكِ الصورة بشكل مفصّل لتكتشفي الفرق بين كلّ الوسائل.

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ازالة الحواجب بواسطة الملقط

 


 


قد يكون الملقط من أكثر الوسائل شيوعاً لإزالة الحواجب، وهو من أفضلها ومناسب لصاحبات البشرة الحساسة. تجدين أنواع عدّة من الملاقط لنتف الحواجب مثل:

 

الملقط ذي حافة رأسية مائلة Slant Tip  

 

ملقط ذي تصميم انسيابي Wide Grip

 

ملقط ذي حافة رأسية مائلة وحادة Pointed Slant Tip

 

ملقط ذي الرأس المقوّس Crab Tweezer

 

ملقط ذي رأس الإبرة المدببة Tweezer Pointer

 

للحفاظ على جودة ملقط الحواجب يجب اتّباع خطوات معيّنة مثل:

شراء ملقط مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 100%، كي يدوم طويلاً.


تنظيف الملقط عقب كل استخدام من خلال وضع بضع قطرات من المطهّر على قطعة قطنيّة من ثمّ تمريرها على الملقط لتطهيره.


وضعه داخل المغلّف البلاستيك الخاصّ به لكي يبقى نظيفاً ومعقماً، خصوصاً إن أردتِ وضعه داخل حقيبة المكياج.

 


إزالة الحواجب بواسطة الخيط 

 


 

 

بالرغم من أنّ هذه الطريقة قد تتسبّب ببعض الإحمرار، إلّا أنّها من أفضل الوسائل لإزالة الحواجب. هي مناسبة جدّاً لصاحبات البشرة الحسّاسة لكنّها قد تكون مصطحبة ببعض الأوجاع. بعد نتف الحواجب بواسطة الخيط، سيبقى الشعر لفترة 4 إلى 6 أسابيع لينمو من جديد. 



إزالة الحواجب بواسطة الشمع

 


 

 

صحيحٌ أن هذه الطريقة ستزيل الشعر من جذوره وسيبقى لفترة أطول (بين 4 إلى 6 أسابيع) لينمو من جديد، إلاّ أنّها ليست محبّذة للغاية، خصوصاً لصاحبات البشرة الحسّاسة. لماذا؟ لأنّ الشمع قد يسبّب جفافاً للبشرة بسبب احتوائه على مواد كيميائية أو مكوّنات اصطناعية، كما يؤدّي إلى التخلّص من الطبقة العليا من الجلد ناهيك عن مضاعفات سلبية على بشرتكِ أنتِ في غنى عنها مثل حروق في البشرة، احمرارها، الحكة وغيرها.

 


إزالة الحواجب بواسطة الشفرة

 


 

قد تلجأ بعض السيدات إلى الشفرة لإزالة شعر الحواجب، إلّا أنّ هذه الوسيلة قد تحمل سلبيّات عدّة على البشرة. ازالة الحواجب بواسطة الشفرة قد يؤدّي إلى ظهور البثور و الإحمرار خصوصاً إن كنتِ صاحبة بشرة حساسة. كما قد تزيد هذه الوسيلة سماكة وكثافة الشعيرات، إضافةً إلى أنّها قد تعود هذه الأخيرة لتظهر بعد يومين فقط من إزالتها، إذ لا يتمّ التخلّص منها من الجذور.

 

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