اقرئي عن فوائد الشاي الأبيض للبشرة لأول مرة

الوكيل الإخباري - الشاي الأخضر والشاي الأسود مصنوعان أيضًا من نبات الكاميليا . ومع ذلك ، فإن طرق المعالجة المختلفة تمنحهم نكهاتهم وروائحهم الفريدة. أما الشاي الأبيض هو أقل أنواع الشاي الثلاثة معالجة. لهذا السبب ، فإنه يحتفظ بكمية عالية من مضادات الأكسدة. ترتبط فوائد الشاي الأبيض بالبشرة والصحة فهو مضاد لتجاعيد الشيخوخة وغيرها من الفوائد التي ستقرئينها في التالي:



لا تقتصر فوائد الشاي الأبيض على الصحة بل أيضاً له فوائد جمة على البشرة، ومنها:



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في حين أن شيخوخة الجلد هي جزء طبيعي من الحياة ، إلا أن بعض العوامل يمكن أن تسرعها. تلعب العوامل البيئية دورًا في الشيخوخة الخارجية ، بينما تؤثر العوامل الداخلية ، مثل الجذور الحرة ، على الشيخوخة الداخلية. قد يساعد الشاي الأبيض في إبطاء شيخوخة الجلد خارج الجسم وداخله. وجدت إحدى الدراسات أن الشاي الأبيض المطبق على الجلد يساعد على حمايته من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. تشير دراسات أخرى إلى مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأبيض ، مما يؤدي إلى إبطاء الشيخوخة المبكرة.

يحافظ مستخلص الشاي الأبيض على بشرتك لتبدو أصغر سناً من خلال حمايتها ويعتقد الباحثون أن مضادات الأكسدة تقلل الإجهاد التأكسدي للجلد. يُعتقد أن هذا النوع من الإجهاد يعزز سرطان الجلد والتجاعيد والتصبغات..



الكاتيكين ، المكون الرئيسي الموجود في مستخلص الشاي الأبيض ، هي مغذيات نباتية دقيقة تعرف باسم البوليفينول. تحمل قيمة مضادة للأكسدة ، مما تمكّنه من حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة. الشاي الأبيض فعال للغاية في محاربة الجذور الحرة ، والتي يمكن أن تسبب التهابًا مزمنًا لخلايا الجلد البشرية ، من بين حالات صحية أخرى.



يعزز مستخلص الشاي الأبيض أيضًا الصحة العامة ومظهر البشرة ، مما يمنحها مظهرًا وملمسًا ناعمًا.



بعد اختبار 21 مستخلصًا نباتيًا وعشبيًا للخصائص الصحية ، اكتشف باحثون من كلية علوم الحياة بجامعة كينغستون في لندن أن الشاي الأبيض يتفوق في الأداء على أنواع الشاي الأخرى.

يحمي البروتينات الهيكلية للبشرة ، مثل الإيلاستين والكولاجين ، مما يؤدي إلى تحسين المرونة وتجديد شباب البشرة.

يحتوي الشاي الأبيض أيضًا على خصائص تمنع نشاط الإنزيمات المسؤولة عن تكسير الإيلاستين والكولاجين.



تسبب الإنزيمات والمواد المؤكسدة حالات التهابية. وبالتالي ، فإن تناول مضادات الأكسدة الموجودة في مستخلص الشاي الأبيض يمكن أن يحسن نسيج الجلد ومظهره.

يحتوي الإيلاستين أيضًا على خصائص مهدئة لأنه يساعد أنسجة الجلد على إصلاح الجروح والتئامها.

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