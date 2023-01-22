حيل الماسكارا هذه.. تجعل عينيك تبدو أصغر بسنوات

الوكيل الاخباري - تأتي الماسكارا على رأس قائمة منتجات التجميل، التي لا غنى عنها عند الكثيرات، وذلك لعدة أسباب، منها: أنها سهلة التطبيق، ولا تحتاج للكثير من المهارة، وكذلك يمكن العثور على أنواع كثيرة من الماسكارا، التي تناسب جميع الميزانيات. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الماسكارا على توسيع وإشراق عينيك، وجعلهما تبدوان أكثر يقظة، حتى إن لم تضعي ظلال العيون أو الكحل.



وكما هي الحال مع جميع أنواع المكياج، فإن معرفة بعض الحيل الخاصة بالماسكارا أمر مفيد، للمساعدة في جعلك تبدين أكثر جمالاً، وفي حال كنتِ قلقةً بشأن ظهور علامات الشيخوخة، وتريدين تجنب جعل خطوط عينيك أكثر وضوحاً، إليكِ بعض النصائح التي تساعدك في الحصول على عيونٍ أصغر بسنوات.

اضافة اعلان

استبدال الماسكارا السوداء باللون البني



الظلال السوداء يمكن أن تبدو قاسية، خاصة على العيون المسنة، لذا استبدليها بظلال بنية اللون، وهذا يجعل مظهرك أكثر نعومة، ويجعل العينين تبدوان طبيعيتين.







تجعيد الرموش



قومي دائماً بتجعيد رموشك قبل وضع الماسكارا، حيث سيساعد ذلك على فتح العينين، وجعلهما تبدوان أوسع، ما يجعلك تبدين أكثر شباباً وإشراقاً.

ضعي الماسكارا على الزوايا الخارجية لعينيك



وضع الماسكارا على الزوايا الخارجية للعينين يساعد على إعطاء شعور بأن العيون أوسع، ويجعلك تبدين أكثر يقظة وابتهاجاً.



ضعي الماسكارا على الرموش السفلية



لا يتفق خبراء التجميل دائماً على هذا الأمر، لكن تطبيق الماسكارا على الرموش السفلية يساعد على منح عينيك مزيداً من التحديد، ويجعلهما تبدوان أكثر شباباً، والمفتاح هو اختيار تركيبة خفيفة تغلف الرموش بالتساوي، ولا تتكتل.



وفي حال كنتِ مترددة في وضعها على الرموش السفلية، ابدئي ببطء بوضعها فقط على الرموش السفلية في الزاوية الخارجية للعين.



وتذكري، تحمي التركيبة المقاومة للماء من التلطيخ على مدار اليوم، لكن احرصي على إزالة الماسكارا قبل النوم؛ لأن النوم بها يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة مبكرة حول العينين، ما يؤذي بالطبع عينيكِ، وقد تسبب الالتهابات.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج