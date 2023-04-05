خطوات بسيطة للعناية بالشعر الأسود

الوكيل الاخباري - الشعر الرمادي هو المؤشر الأكثر وضوحاً للشيخوخة، وعلى الرغم من أن صبغات الشعر هي حل مثالي لهذه المشكلة، فإن المواد الكيميائية التي تحتوي عليها يمكن أن تضر بالشعر، لهذا السبب من المهم اتباع بعض نصائح العناية بالشعر الأسود، للحفاظ على جماله ورونقه لأطول فترة ممكنة.

اضافة اعلان



يمكنكِ استخدام المكونات الطبيعية، مثل: الحناء والقهوة، للحفاظ على اللون الأسود، لكن هناك بدائل أخرى عليكِ النظر إليها أيضاً، من أجل الحفاظ على جمال شعركِ الأسود.



ما الذي يجعل الشعر أسود؟

هناك نوعان من الميلانين يحددان لون شعرك الطبيعي، هما: الإيوميلانين والفيوميلانين، وكلما زادت نسبة الإيوميلانين، كلما كان لون الشعر أغمق.



أكبر مشكلة في الشعر الأسود هي أن الشيب يظهر فيه بسهولة، ويمكن أن تتسبب العوامل، مثل: الشيخوخة المبكرة للشعر، والاستخدام المكثف للمواد الكيميائية والإجهاد والحرارة وتلف الشعر، و فقدان الشعر تصبغه الطبيعي فيصبح رمادياً أو أبيض.



ويمكن أن تساعد إضافة المكونات الطبيعية إلى روتين العناية بشعرك في الحفاظ على الصباغ الطبيعي لشعركِ، في ما يلي بعض المكونات التي تساعد في الحفاظ على لون شعرك الأسود.



مكونات الشعر الطبيعية للحفاظ على الشعر أسود:







1 . القهوة:

أظهرت الدراسات أن الكافيين الموجود في القهوة يحفز نمو الشعر في الثعلبة الأندروجينية، كما أنه يطيل جذع الشعر، ويحفز انتشار الخلايا الكيراتينية، وغالباً تستخدم القهوة لتلوين الشعر باللون الأحمر أو الأسود.



2 . الشاي:

تم استخدام الشاي الأسود كصبغة شعر طبيعية لقرون عدة في الأيورفيدا والطب الصيني، ويحتوي الشاي على مركب يزيد من كثافة لون الشعر.



3. الحناء:

الحناء هي واحدة من صبغات الشعر الطبيعية الأكثر شعبية، وتحتوي على لون واحد، وهي مركب أحمر برتقالي يجعل الشعر داكناً، ومن المعروف أن الحناء تمنع الشيب المبكر للشعر.



4. أملا:

من المعروف أن عنب الثعلب الهندي المشهور تجارياً باسم "أملا" يساعد على تعزيز لون الشعر الطبيعي، وغالباً ما يستخدم كمكون طبيعي في الأصباغ للحفاظ على لون الشعر داكن، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين (ج)، ما يساعد على تقليل تساقط الشعر.



زيوت طبيعية تساعدكِ في الحفاظ على جمال شعركِ:



زيت جوز الهند:

يمكن لزيت جوز الهند اختراق جذع الشعر وتقويته من الداخل، ويمنع تلف الشعر والشيب المبكر للشعر.



زيت الزيتون:

زيت الزيتون يمكن أن يخترق قشرة الشعر وترطيبه من الداخل، وبالتالي هذا يقوي لون الشعر ويبقيه أسود داكناً، كما أنه يقلل تلف الشعر وفقدانه.



زيت الجوجوبا:

يعمل زيت الجوجوبا على ترطيب الشعر، وتعزيز صحة فروة الرأس والخصلات.



زيت الأرغان:

يساعد زيت الأرغان على تحفيز نمو الشعر، كما أنه يحافظ على ترطيب الشعر.



بعض نصائح العناية بالشعر للمساعدة في الحفاظ على شعرك أسود:



· كوني لطيفة مع شعركِ، سواء كنتِ تمشطينه أو تدلكينه أو تصففينه، من المهم أن تكوني لطيفة مع شعركِ.



· دللي شعركِ بانتظام، ويمكن لبعض الزيوت، مثل زيت جوز الهند، تغذيته من الداخل ومنع تلف الشعر.



· يمكن أن يساعد تسخين بعض الزيوت، مثل زيت الزيتون، على اختراق القشرة، وتغذية الشعر من الداخل.



· تعزز علاجات الشعر، مثل علاج الكيراتين، اللون الطبيعي للشعر، والهدف هو تعزيز محتوى البروتين في الشعر، وتقليل تلف الشعر.



· استخدمي أمشاطاً وفرشاً مناسبة لشعركِ، إذا كان لديكِ شعر مجعد، استخدمي فرشاة شعيرات، وإذا كان لديكِ شعر مستقيم أو متموج، استخدمي مشطاً واسع الأسنان.



· تجنبي تمشيط الشعر عندما يكون مبللاً، حيث يميل إلى التمدد والتكسر والتلف بنسبة 70% أكثر من الطبيعي.



· تجنبي الشامبو الذي يحتوي على الكبريتات والبارابين، إنه يحمل فروة رأسكِ وشعركِ بالمواد الكيميائية القاسية، التي تسبب الضرر، ما يجعل شعركِ هشاً، وأكثر عرضة للتكسر.



· تأكدي من نظافة فروة رأسكِ وشعركِ، من خلال الغسل مرة على الأقل كل 3 أيام، لتجنب تراكم الزيوت والأوساخ.



· لا تستخدمي الكثير من المنتجات الكيميائية أو العلاجات على شعرك، إذ تحتوي هذه المنتجات والعلاجات على مواد كيميائية قد تتسلل إلى الشعر وتتلفه، ما يتسبب في تساقط الشعر.

· فكري في تناول المكملات الغذائية، لتحقيق التوازن بين أوجه القصور التي تسبب تساقط الشعر، وهذا يمكن أن يمنع تساقط الشعر، وقد يعزز نموه.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج