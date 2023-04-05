الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

ماكرون يصل بكين في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

نقابة المجوهرات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا

الصناعة والتجارة: ضبط 300 مخالفة منذ بداية رمضان

التربية تنعى طالب التوجيهي محمد عبدالفتاح

وزير الصحة يفتتح مركز صحي حنينا ومركز صحي الفيصلية الأوليين في مأدبا

200 إصابة و500 معتقل حصيلة اعتداء الاحتلال على الأقصى والمصلى القبلي

مشروع حكومي لدفع 50 % من رواتب الموظفين الجدد

أسعار الذهب الأربعاء في الأردن

الأوقاف الإسلامية بالقدس تدين الاعتداء على المصلين في المسجد القبلي

وسائل إعلام تركية: انضمام فنلندا إلى "الناتو" محاولة لتطويق تركيا

الأربعاء، 05-04-2023 12:04 م

خطوات بسيطة للعناية بالشعر الأسود

Hair Care220515110203411_


الوكيل الاخباري - الشعر الرمادي هو المؤشر الأكثر وضوحاً للشيخوخة، وعلى الرغم من أن صبغات الشعر هي حل مثالي لهذه المشكلة، فإن المواد الكيميائية التي تحتوي عليها يمكن أن تضر بالشعر، لهذا السبب من المهم اتباع بعض نصائح العناية بالشعر الأسود، للحفاظ على جماله ورونقه لأطول فترة ممكنة.

اضافة اعلان


يمكنكِ استخدام المكونات الطبيعية، مثل: الحناء والقهوة، للحفاظ على اللون الأسود، لكن هناك بدائل أخرى عليكِ النظر إليها أيضاً، من أجل الحفاظ على جمال شعركِ الأسود.

ما الذي يجعل الشعر أسود؟
هناك نوعان من الميلانين يحددان لون شعرك الطبيعي، هما: الإيوميلانين والفيوميلانين، وكلما زادت نسبة الإيوميلانين، كلما كان لون الشعر أغمق.


أكبر مشكلة في الشعر الأسود هي أن الشيب يظهر فيه بسهولة، ويمكن أن تتسبب العوامل، مثل: الشيخوخة المبكرة للشعر، والاستخدام المكثف للمواد الكيميائية والإجهاد والحرارة وتلف الشعر، و فقدان الشعر تصبغه الطبيعي فيصبح رمادياً أو أبيض.


ويمكن أن تساعد إضافة المكونات الطبيعية إلى روتين العناية بشعرك في الحفاظ على الصباغ الطبيعي لشعركِ، في ما يلي بعض المكونات التي تساعد في الحفاظ على لون شعرك الأسود.

مكونات الشعر الطبيعية للحفاظ على الشعر أسود:

 


 


1 . القهوة:
أظهرت الدراسات أن الكافيين الموجود في القهوة يحفز نمو الشعر في الثعلبة الأندروجينية، كما أنه يطيل جذع الشعر، ويحفز انتشار الخلايا الكيراتينية، وغالباً تستخدم القهوة لتلوين الشعر باللون الأحمر أو الأسود.

2 . الشاي:
تم استخدام الشاي الأسود كصبغة شعر طبيعية لقرون عدة في الأيورفيدا والطب الصيني، ويحتوي الشاي على مركب يزيد من كثافة لون الشعر.

3. الحناء:
الحناء هي واحدة من صبغات الشعر الطبيعية الأكثر شعبية، وتحتوي على لون واحد، وهي مركب أحمر برتقالي يجعل الشعر داكناً، ومن المعروف أن الحناء تمنع الشيب المبكر للشعر.

4. أملا:
من المعروف أن عنب الثعلب الهندي المشهور تجارياً باسم "أملا" يساعد على تعزيز لون الشعر الطبيعي، وغالباً ما يستخدم كمكون طبيعي في الأصباغ للحفاظ على لون الشعر داكن، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين (ج)، ما يساعد على تقليل تساقط الشعر.

زيوت طبيعية تساعدكِ في الحفاظ على جمال شعركِ:


زيت جوز الهند:
يمكن لزيت جوز الهند اختراق جذع الشعر وتقويته من الداخل، ويمنع تلف الشعر والشيب المبكر للشعر.

زيت الزيتون:
زيت الزيتون يمكن أن يخترق قشرة الشعر وترطيبه من الداخل، وبالتالي هذا يقوي لون الشعر ويبقيه أسود داكناً، كما أنه يقلل تلف الشعر وفقدانه.

زيت الجوجوبا:
يعمل زيت الجوجوبا على ترطيب الشعر، وتعزيز صحة فروة الرأس والخصلات.

زيت الأرغان:
يساعد زيت الأرغان على تحفيز نمو الشعر، كما أنه يحافظ على ترطيب الشعر.

بعض نصائح العناية بالشعر للمساعدة في الحفاظ على شعرك أسود:


· كوني لطيفة مع شعركِ، سواء كنتِ تمشطينه أو تدلكينه أو تصففينه، من المهم أن تكوني لطيفة مع شعركِ.


· دللي شعركِ بانتظام، ويمكن لبعض الزيوت، مثل زيت جوز الهند، تغذيته من الداخل ومنع تلف الشعر.


· يمكن أن يساعد تسخين بعض الزيوت، مثل زيت الزيتون، على اختراق القشرة، وتغذية الشعر من الداخل.


· تعزز علاجات الشعر، مثل علاج الكيراتين، اللون الطبيعي للشعر، والهدف هو تعزيز محتوى البروتين في الشعر، وتقليل تلف الشعر.


· استخدمي أمشاطاً وفرشاً مناسبة لشعركِ، إذا كان لديكِ شعر مجعد، استخدمي فرشاة شعيرات، وإذا كان لديكِ شعر مستقيم أو متموج، استخدمي مشطاً واسع الأسنان.


· تجنبي تمشيط الشعر عندما يكون مبللاً، حيث يميل إلى التمدد والتكسر والتلف بنسبة 70% أكثر من الطبيعي.


· تجنبي الشامبو الذي يحتوي على الكبريتات والبارابين، إنه يحمل فروة رأسكِ وشعركِ بالمواد الكيميائية القاسية، التي تسبب الضرر، ما يجعل شعركِ هشاً، وأكثر عرضة للتكسر.


· تأكدي من نظافة فروة رأسكِ وشعركِ، من خلال الغسل مرة على الأقل كل 3 أيام، لتجنب تراكم الزيوت والأوساخ.


· لا تستخدمي الكثير من المنتجات الكيميائية أو العلاجات على شعرك، إذ تحتوي هذه المنتجات والعلاجات على مواد كيميائية قد تتسلل إلى الشعر وتتلفه، ما يتسبب في تساقط الشعر.

 

· فكري في تناول المكملات الغذائية، لتحقيق التوازن بين أوجه القصور التي تسبب تساقط الشعر، وهذا يمكن أن يمنع تساقط الشعر، وقد يعزز نموه.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تخكخك

هل جل التثبيت يؤذي شعركِ على المدى الطويل؟

14sdf_3

متى يجب أن تقلقي من تساقط الشعر؟

تجربتي_مع_4_وصفات_بهدف_تبيض_الركب_والاكواع_في_ثلاث_ايام

طريقة تبيض الركب والأكواع بالفازلين

istock-1170856363-1024x683

ما هو الكولاجين؟ وكيف أحافظ عليه؟

2801981-1007481857

هل تريدين إزالة الشعر بالليزر؟ انتبهي لهذه المخاطر

أفضل-٨-فوائد-لجل-الصبار-للبشرة

الألوفيرا كنز جمالك الدفين... جربيها

أخبار متعلقة
9384416-398184148

هل تناول المزيد من الماء يسرع عملية إنقاص وزنك ؟

cee0fdc8-e6b9-4cdf-b161-83f40b138631

إجهاد العين.. 7 نصائح تساعدكِ على تخفيف الآلام

7e067aac-7551-45d0-848b-04f71ad8764a

تملكين شعراً رقيقاً.. هذه الطرق تجعله لامعاً وكثيفاً مرةً أخرى

63ce4eae27655118657642

كيف نستعد لرمضان؟ إليك 5 نصائح ذهبية

موضة-الحواجب

3 نصائح أساسية للعناية بالحواجب والحفاظ على كثافتها

121-133050-tips-pregnant-woman-fasting-ramadan-3

10 نصائح للحامل في رمضان