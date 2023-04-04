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الثلاثاء، 04-04-2023 11:36 ص

حتى الأطباء يؤكدون ذلك... اكتشفي الأطعمة التي تحارب حب الشباب

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الوكيل الاخباري - هل تعانين من حب الشباب ومللت من استعمال الأدوية والمستحضرات الطبية لمعالجتها؟ لا تقلقي لأنه يمكنك علاجها عن طريق الطعام.

عدم انتظام الهورمونات، التوتر، النظام الغذائي... كلّها أسباب تقف وراء بروز حب الشباب، بخاصة عند اتباع حمية غذائية لخسارة الوزن!

وقد قال رئيس كلية أطباء التجميل في أستراليا الدكتور دوغلاس غروس: « يبدأ علاج حب الشباب من خلال الانتباه إلى نظامنا الغذائي، مشيراً إلى أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات هي العدو الأوّل للبشرة الخالية من المشاكل».

أما اختصاصية التغذية في الكلية ميلاني ماكغريس فأكّدت أن حب الشباب يرتبط ارتباطاَ وثيقاً بالطعام الذي نتناوله. وقالت: «على الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب تجنّب تناول الأطعمة الغنية بكميات كبيرة من السكر، المشروبات الغازية، والأطعمة الغنية بالتوابل والبهارات».

أطعمة تكافح البثور

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في هذا السياق، نقدّم لك سيدتي قائمة بالأطعمة التي تساعدك على التخلص من حب الشباب:

الماء

تعتبر المياه العلاج الفعال للكثير من المشاكل التي يمكن أن يعاني منها الشخص، فتناول الكمية الموصى بها يومياً يحافظ على ترطيب البشرة ويمنع ظهور حب الشباب.

الأطعمة الغنية بالألياف

تحتوي على كميات قليلة من السكر، وهي غنية بالمعادن الضرورية التي تحتاج إليها خلايا البشرة كي تبقى صحيّة.

الفاكهة والخضار

غنيّة بكميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تنقي البشرة من الشوائب. فهي غنية بالفيتامين C والفيتامين E اللذين يساعدان في الحصول على بشرة نضرة ويسهلان تدفق الدم داخل الخلايا. ملاحظة، يحتوي التفاح على مادة البكتين المعروفة بقدراتها على علاج حب الشباب.

الأحماض الدهنية

تضم الأوميغا 3 ومن الأطعمة الغنية بهذه المادة السلمون والسردين وبذور الكتان التي تعمل على علاج حب الشباب. وأظهرت الأبحاث أن الأوميغا 3 يساعد على تجنب الالتهابات.

زيت الزيتون

يعتبر من أهم الزيوت المرطبة للبشرة فهو يمنع انسداد المسامات، ما يجعله ممتازاً لحماية البشرة من حب الشباب.

ضمي هذه الأطعمة إلى قائمة طعامك خلال اتباع حمية غذائية وتأكدي من أنك لن تعاني من بروز حبّ الشباب!

 

 

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