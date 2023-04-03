الإثنين 03-04-2023
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الإثنين، 03-04-2023 11:52 ص

ماسكات طبيعية لمحاربة حب الشباب

_كريمات طبيعية لازالة اثار حب الشباب


الوكيل الاخباري - حب الشباب (Acne vulgaris) هو حالة التهابية مزمنة غير معدية، تحدث بسبب انسداد بصيلات الشعر بالزيت (الزهم)، وخلايا الجلد الميتة. وعادة يرتبط بالتقلب الهرموني خلال سنوات المراهقة. وهناك أنواع مختلفة من حب الشباب من النوع البسيط إلى الحاد. وعادةً تكون البشرة الدهنية أكثر عرضة لحب الشباب من البشرة الجافة. ولا يؤثر حب الشباب على بشرة الناس فحسب، بل يؤثر أيضًا على جودة حياتهم.

يمكنك تجربة أقنعة منزلية، لمنع حب الشباب والندبات:

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قناع الكركم للوجه:

الكركم دائمًا في المقدمة عندما يتعلق الأمر ببشرة جميلة. ويحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات، ومطهرة ومضادة للأكسدة. ولعمل قناع للوجه، اخلطي نصف كوب من دقيق الحمص، وملعقتين صغيرتين من مسحوق الكركم والسمن أو زيت اللوز، واخلطيها مع الماء لعمل عجينة. ضعي الخليط على البشرة لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيه بالماء البارد. ويمكن أن يعالج الكركم حب الشباب والندبات ويمنعها.

قناع الخيار للوجه:

للخيار تأثير مهدئ على الجلد، ويقلل الالتهاب والتهيج والألم. وللحصول على نتائج أفضل، اصنعي عجينة عن طريق مزج حبة خيار صغيرة، وكوب من دقيق الشوفان. ضعي العجينة على المنطقة المصابة لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيها.

قناع العسل:

يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا، تستخدم في التهاب حب الشباب والجروح والحروق. وللتخلص من حب الشباب، ضعي العسل على الوجه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

قناع الزبادي للبشرة الدهنية:

الزبادي هو عبارة عن بروبيوتيك يمنع نمو البكتيريا. ولعمل قناع، اخلطي ملعقة صغيرة من الخميرة مع القليل من الزبادي العادي. ضعي الخليط على الجلد لمدة 15 إلى 20 دقيقة، واغسليه بالماء البارد.


قناع بياض البيض:

بياض البيض هو المكون الوحيد المعروف بتدمير البكتيريا المسببة لحب الشباب، بسبب محتواه العالي من الليزوزيم. ليس ذلك فحسب، بل يحتوي بياض البيض أيضًا على خصائص قابضة تساعد في إزالة الأوساخ والأتربة العميقة والزيوت الزائدة التي تسد المسام. وبصرف النظر عن الدور المهم الذي يلعبه في إعطاء بشرتك توهجًا صحيًا، فإنه يمتلك أيضًا خصائص مضادة للالتهابات. ويخلق بروتين الليزوزيم شكلاً من أشكال الطبقات الواقية، التي تساعد في تهدئة الالتهاب.

قناع الموز والليمون:

التقشير من أكثر فوائد الموز روعة، إذ يضمن أن تتخلص بشرتك من الخلايا الميتة التي تتراكم عليها، بل ويزيل الدهون غير المرغوب فيها التي توجد على بشرتك. وتضمن إضافة الليمون إلى الموز أنه بينما يعتني الموز بإزالة الدهون الزائدة، فإن الليمون يساعد في تجفيف ما تبقى منها، والتي تصعب إزالتها، بالإضافة إلى تدمير البكتيريا المسببة لحب الشباب.

 

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