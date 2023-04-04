الألوفيرا كنز جمالك الدفين... جربيها

الوكيل الاخباري - دائماً ما نسمع عن قدرة الألوفيرا على معالجة مشاكل البشرة. ولكن هل تعلمين أنّ لهذه النبتة فوائد جمالية متعدّدة وذلك بشهادة نجمات وشهيرات كثيرات؟



أشارت دراسة كندية أجريت مؤخراً إلى أن الألوفيرا تتمتع بقدرة على محاربة الالتهابات التي ترافق الحروق الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس. وهذا ما أثبتته دراسة أخرى أجريت في العام 2013.



وكانت دراسة نمساوية قد أشارت إلى أن هذه النبتة مفيدة جداً لعلاج كل أنواع الجروح والحروق وحساسية الجلد.



وقال الصيدلاني فيلهيلم برودشيلم المشارك في الدراسة: «يفيد جل الألوفيرا في علاج التهاب الجلد الدهني. ونعني بهذا مرضاً جلدياً تتمثل أعراضه في تكوّن قشور على فروة الرأس».



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الألوفيرا خيار النجمات



لو تعرّضت أو تعرّض أحد أفراد أسرتك لحرق ما، تسارعين إلى نبتة الألوفيرا لتعالج خلايا الجلد. غير أنّ هذه النبتة أثبتت تمتّعها بفوائد جمالية على البشرة من جهة وعلى الشعر من جهة ثانية.



بالنسبة إلى البشرة، كانت النجمة العالمية جنيفر أنيستون قد أعلنت سابقاً في إحدى مقابلاتها أنّها تعمل على تمرير الألوفيرا مباشرةً على بشرتها لترطيبها والحصول على إطلالة شابة. بالإضافة إلى ذلك، كشفت كورتني كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع، أنّها تلجأ إلى هذه النبتة لعلاج مشاكل بشرتها. انطلاقاً من هذا، يمكنك ضمّ الألوفيرا إلى المكوّنات الرائعة التي تدلّلين بها جمالك وشبابك، واحرصي على توزيع الجلّ من داخلها على كامل وجهك لضمان ترطيبه.



أمّا بالنسبة إلى الشعر، فأشارت خبيرة الشعر العالمية دافني نارسي في حديث لها إلى إحدى المجلّات العالمية، إلى فوائد الألوفيرا على الشعر. ويمكن تلخيصها بثلاث نقاط هي:



ترطيب الشعر وتقويته، لا سيّما أنّ أوراق هذه النبتة تغتني بالمياه. بالإضافة إلى ذلك، تساهم في تعزيز قوّة الشعر ولمعانه، ما يعني أنّه أقلّ عرضةً للتلف والتكسّر.



تنقية الشعر، فهي مثالية لضمان توازن إنتاج الزهم في فروة الرأس بفضل قدرتها على التنقية.



تسريع عمليّة نموّ الشعر، فهي تغتني بالفيتامينات A وB6 وB9 كما وتعزّز الدورة الدموية، وهذا ما يساهم في تسريع وتيرة نموّ الشعر.



أمّا إن تساءلت عن طريقة استعمالها، فاعلمي أنّه عليك توزيع الجلّ من داخلها على جذور الشعيرات وتركها لخمس دقائق ثمّ غسل الشعر واستخدام الشامبو كالعادة. كما ويمكنك نقع الشعر بهذا الجل على كامل الشعيرات حتّى الأطراف لترطيبها وتحسين صحّتها.

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