فرشاة المكياج ذات الشعر الطبيعي أم الاصطناعي؟ إليكِ الأفضل

الوكيل الاخباري - هل سألتِ نفسكِ يوماً ما هو الفرق بين فرشاة المكياج ذات الشعر الطبيعي والأخرى ذات الشعر الصناعي؟ تتنوع فرش المكياج بين موديلات ذات شعر طبيعي وأخرى ذات شعر اصطناعي. والفرشاة ذات الشعر الاصطناعي تمتاز بانخفاض أسعارها، إلا أن خبراء التجميل يفضلون استعمال الفرشاة ذات الشعر الطبيعي. الموديلات الحديثة ذات الشعر الاصطناعي باتت تضاهي الموديلات ذات الشعر الطبيعي، كشعر الماعز والمهر، من حيث الجودة العالية.

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ومن جهته، ينصح فنان التجميل الألماني رينيه كوخ باستعمال الفرشاة ذات الشعر الاصطناعي مع المكياج السائل؛ لأن الشعر الطبيعي يمتص اللون ولا ينقله إلى البشرة بالكامل، فضلاً عن أن شعر الفرشاة سيصبح دهنياً في هذه الحالة.



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