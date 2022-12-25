كيف يساعدكِ الليمون في علاج التعرق المفرط؟

الوكيل الاخباري - يتمتع الليمون بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية، الأمر الذي يجعلكِ قادرة على إدخاله إلى روتين العناية بالبشرة الذي تتبعينه من دون أي تردد. من بين الفوائد التي يقدّمها الليمون للبشرة هي أنه يساعد على علاج التعرق المفرط. من هنا، تابعي قراءة السطور التالية وتعرّفي أكثر على فوائد الليمون للتخلّص من التعرّق وطرق تحضير خلطات منه.



فوائد الليمون للبشرة وعلاج التعرق المفرط

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يحتوي الليمون على مواد تقضي على البكتيريا، فتمنع بالتالي التعرّق المفرط وانبعاث الروائح.



يحتوي الليمون على الفيتامين سي الذي يعمل على تجديد خلايا البشرة.



يتضمّن مضادات الاكسدة التي تساعد في الحصول على بشرة صحية، نضرة ومشرقة.



يحتوي على خصائص تساعد في تنظيف البشرة.



يعمل الليمون على تقشير البشرة وبالتالي فهو يساهم في تفتيح البشرة وإزالة البقع والتصبغات.



يساعد على محاربة حب الشباب، والبقع الداكنة.



طرق استخدام الليمون من أجل علاج التعرق المفرط



1- خلطة الليمون والماء من أجل علاج التعرق المفرط



قومي بعصر حبة ليمون وأضيفيها إلى كوب من الماء.



غمّسي قطعة من القماش في المزيج.



طبّقيها على البشرة واتركيها لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة.



2- خلطة الليمون وماء الورد من أجل علاج التعرق المفرط



امزجي عصير حبة ليمون مع كوب صغير من ماء الورد، كوب من الماء والقليل من الجلسرين.



ضعي المزيج في بخاخ وانثريه على البشرة كل ما لزم الأمر.



3- خلطة الليمون وصودا الخبز من أجل علاج التعرق المفرط



اعصري حبة ليمون وأضيفيها إلى كوب من الماء وكمية مناسبة من صودا الخبز.



امزجي المكونات جيداً وطبّقي الخليط على البشرة.



اتركي الخلطة على البشرة لمدة 20 دقيقة.



اغسلي البشرة بالماء الدافئ.



4- خلطة الليمون وزيت الأطفال من أجل علاج التعرق المفرط



طبّقي عصير الليمون على البشرة مباشرةً.



انتظري حوالي دقيقتين ثمّ طبّقي زيت الأطفال واتركيه على بشرتكِ.



5- الليمون من أجل علاج التعرق المفرط



كل ما عليكِ فعله هو تدليك منطقة تحت الإبط بعصير الليمون الطازج.



انتظري بضعة دقائق قبل ارتداء ملابسكِ.

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