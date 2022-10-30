كيف تجددين بشرتك بشكل طبيعي مع تبخير الوجه ؟

الوكيل الإخباري - يعد تبخير الوجه من أكثر الطرق غير المكلفة والأسهل للحصول على بشرة صحية. فهو لا يعطي توهجاَ لبشرتك فحسب، بل سيريحك أيضاَ.

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عادة ما يتم إجراؤه في المنتجع الصحي قبل إجراء عملية تجميل للوجه لأنه يهيئ بشرتك لامتصاص العناصر الغذائية للوجه. لكن هذه الطريقة بسيطة للغاية بحيث يمكنك القيام بها في المنزل بسهولة.

هناك بعض الاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها قبل الذهاب إلى تبخير الوجه. نظراً لأنك تستخدمين الحرارة على وجهك، فأنت بحاجة إلى توخي الحذر وعدم المبالغة في ذلك. عادة، نقوم بالبخار لعلاج نزلات البرد في المنزل، ولكن الآن يمكنك استخدام هذه الطريقة البسيطة للحصول على بشرة متألقة.

هناك فوائد عديدة لتبخير الوجه. ستخبرك هذه المقالة بإجراءات واحتياطات وفوائد تبخير الوجه.









كيف يتم تبخير الوجه في المنزل؟

ابدئي بإزالة أي مكياج أو كريمات واغسلي وجهك بمنظف لطيف واربطي شعرك للخلف.



أجهزة بخار الوجه رخيصة الثمن ويمكن شراؤها بسهولة عبر الإنترنت. إذا كان لديك جهاز بخار للوجه، فيمكنك استخدامه وفقاً لتعليمات الجهاز.



إذا لم يكن لديك جهاز بخار للوجه، فما عليك سوى اتباع الخطوات المذكورة أدناه.



اغلي لتراً أو 2 لتراً من الماء وانقله إلى وعاء. تأكدي من أن الماء ساخناً وليس مغلياً. درجة الحرارة المثالية هي 110 فهرنهايت (43 درجة مئوية).



يمكنك إضافة بعض الأعشاب مثل الريحان أو البابونج أو الزيت العطري في الماء. يمكنك استخدام عشب الليمون للحصول على بخار منشط، والبابونج للبخار المريح، وخشب الصندل لتخفيف التوتر.



الآن ضعي الوعاء واجلسي، ضعي وجهك فوق الوعاء وقومي بتغطية وجهك والوعاء بالمنشفة.



يجب أن تكون المسافة المثالية بين وجهك والماء الساخن 30-40 سم.



أغلقي عينيك واستخدمي بخار الوجه لمدة 5 إلى 10 دقائق.



إذا شعرت بضيق نفس، يمكنك فقط إزالة المنشفة لبضع ثوان.



طريقة بديلة لتبخير الوجه في المنزل



يمكنك غمس المناشف النظيفة في الماء الساخن وتركها تبرد لبضع ثوان.



الآن ضعي المنشفة على وجهك لبضع دقائق وافعلي ذلك مرتين إلى ثلاث مرات.



لا ينبغي أن تكون المنشفة مبللة ويجب أن تكون ساخنة بدرجة خفيفة.

العناية بالبشرة بعد تبخير الوجه

العناية بالبشرة بعد تبخير الوجه

الآن بعد تبخير الوجه، قشري بشرتك بلطف. التقشير مهم لأنه يزيل جزيئات الأوساخ من المسام المفتوحة. كما أنه يساعد في إزالة الرؤوس السوداء والبيضاء بسهولة. بعد التقشير، ضعي قناع الوجه. يساعد وضع قناع الوجه بعد التبخير بشرتك على امتصاص العناصر الغذائية وإزالة الشوائب بسهولة.



بعض أقنعة الوجه التي يمكنك وضعها بعد تبخير الوجه:



أقنعة الطين: تعتبر أقنعة الطين مثالية بعد التبخير. إذا كنت تستخدمين قناع الطين، اتركيه لمدة 15 دقيقة.

يمكنك استخدام طين البنتونيت فهو يسحب السموم من بشرتك ويوفر الأكسجين للخلايا.

امزجيه مع الزبادي أو زيت شجرة الشاي وضعيه على وجهك.



ماسك الزبادي للوجه: يمكنك فقط تناول بعض الزبادي الطازج وتطبيقه على وجهك. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك.

سوف يترك قناع الوجه هذا بشرتك ناعمة ورطبة وهو مثالي للبشرة الجافة.



ماسك الوجه بالعسل: خذي بعض العسل الخام واخلطيه بملعقة من عصير الليمون وضعيه على وجهك، اغسليه بعد 15 دقيقة.

هو مثالي للبشرة الدهنية.



قناع الأفوكادو للوجه: اهرسي نصف حبة أفوكادو وضعيها على وجهك، اتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك.

سيترك ذلك بشرتك ناعمة ونضرة.



الاحتياطات الواجب إتخاذها أثناء تبخير الوجه



من المفترض أن تبخري وجهك ولا تحرقينه. لذلك لا تفعل ذلك لفترة طويلة من الزمن. يجب أن يكون الحد الأقصى للوقت 5-10 دقائق.



لا ينبغي أن يكون الماء ساخناً، بل يجب أن يكون ساخناُ بدرجة كافية لإخراج البخار.



لا تستخدمي بخار الوجه إذا كنت تعانين من حب الشباب لأنه قد يزيد الأمر سوءا . انتظري حتى يهدأ حب الشباب.



حافظي على المسافة المذكورة في هذه المقالة، يمكن أن يتشقق جلدك إذا تم تطبيق الكثير من الحرارة عليه.



افعلي ذلك مرتين أو ثلاث مرات في الشهر. إذا قمت بذلك كثيراً، يمكن أن يجف جلدك.



فوائد تبخير الوجه



يحسن الدورة الدموية: مما يؤدي بدوره إلى زيادة تدفق الأكسجين والعناصر الغذائية الأخرى إلى أنسجة الوجه، مما يجعل وجهك متوهجاً.



ينظف المسام المسدودة: عن طريق إزالة الخلايا الميتة التي تسد المسام.

المسام المسدودة هي أحد العوامل الرئيسية المساهمة في ظهور حب الشباب. مع فتح المسام، يمكنك إزالة الشوائب على مستوى أعمق من الجلد.



يرطب البشرة: وذلك لأن الرطوبة تخفف الطبقة السطحية من خلايا الجلد الميت التي تسمى الطبقة القرنية.



مكافحة الشيخوخة: يساعد التبخير في التخلص من الجلد الميت على السطح الخارجي للجلد ويكشف عن بشرة نضرة وشابة.

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