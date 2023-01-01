الأحد 01-01-2023
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الأحد، 01-01-2023 11:05 ص

كيف تسيطرين على غضبك؟

لاتانت


الوكيل الاخباري - خلال يومك، تمرين بلحظات تجعلك متوترة وتسبب لك غضباً فلا تعرفين كيف يجب أن تتصرفي كي لا تقعي في مشكلة أكبر. إليك ما يجب القيام به كي تسيطري على انفعالك هذا:

عليك أن تعرفي أن الأمر الذي أغضبك يرتبط بسبب يجب ألا تنكريه، بل على العكس يمكن أن يكون هو الحل الذي تبحثين عنه. فالاعتراف بالواقع أمر ضروري جداً.

عند معرفة المشكلة الأساسية التي أثارت غضبك، قسميها إلى عدّة أقسام كي تعالجيها بمرونة، فعدم تجزئتها يجعلك تقعين في مأزق أكبر ما يزيد من حدّة غضبك.

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قبل قول أي كلمة فكّري مرتين، فهذه الحيلة تساعدك على التخفيف من توترك والسيطرة على أعصابك لإيجاد حل بديل للمشكلة التي أنت فيها. إياكي أن تعتمدي على خيار واحد فقط.

من المستحسن أن تؤجلي الدخول بنقاش مباشر مع من حولك لأنّ هذا الأمر سيجعلك تتصرفين بطريقة خاطئة. خذي وقتاً كافياً حتى تهدئي وتفكري في ما يساعدك على إعادة رسم كل الأمور.

ثمة العديد من الطرق التي تساعدك على الاسترخاء عند الشعور بالغضب كأن تخرجي في نزهة في الطبيعة وتقومي بالأمور التي تحبينها. استبدلي عبارة "أنا غاضبة" بـ"أنا هادئة" ما يساعد في التخفيف من حالة التوتر التي تمرين بها.

 

 

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