ماسك الطين الهندي فوائده أكثر من رائعة للعناية بالبشرة

الوكيل الاخباري - ثبت أن ماسك الطين يعمل على إزالة السموم وقد استخدم لعدة قرون كقناع للوجه للتجميل والانتعاش، حتى أن كليوباترا استخدمته منذ أكثر من 1800 عام ، حيث كانت تستخدم الطين من نهر النيل والصحراء العربية كجزء من طقوس العناية الذاتية. فهل لديك الفضول لمعرفية كيفية تحضير ماسك الطين الهندي؟ وما هي فوائده؟



ما هي بعض فوائد ماسك الطين للبشرة؟

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لدينا مجموعة متنوعة من الفوائد لاستخدام ماسك الطين الهندي للبشرة ، بما في ذلك:



يخفف الحكة من لدغات الحشرات وخلايا النحل واللبلاب السام والبلوط السام. أظهرت الدراسات أن الطين يمكن أن يمنع أو يقلل من الطفح الجلدي.



يقلل الانزعاج وظهور الأكزيما

يعالج حب الشباب ويقلل المسام ويوحد لون البشرة

يقلل من ظهور الندبات

يلطف ويقلل من حروق الحلاقة

يزيل السموم من الإبطين



حتى أن لديه فوائد للشعر منها يجعل الشعر ناعماً ولامعاً وصحياً ويحدد ويضيف ملمساً للشعر المجعد والطبيعي.



كيفية صنع قناع الطين الهندي لإزالة السموم من الجلد



يُمزج مسحوق الطين الهندي مع القليل من خل التفاح والماء لتتكون بذلك عجينة سميكة. تُطبق العجينة بحركات دائرية على أي جزء من البشرة يُراد تقشيرها. يُترك ماسك الطين الهندي على البشرة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. تُغسل البشرة بالماء الدافئ ويتبعها الغسل بالماء البارد.



ضعي ملعقتين كبيرتين من الماء في وعاء زجاجي أو خشبي أو بلاستيكي، أضيفي ملعقة كبيرة من الطين. استخدمي شوكة خشبية أو بلاستيكية لخفق الصلصال في الماء ، كما لو كنت تخفقين بيضة أو خليط كعك ، حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

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