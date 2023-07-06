الخميس 06-07-2023
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الخميس، 06-07-2023 01:28 م

متى تظهر نتائج الليزر الكربوني؟

متى-تظهر-نتائج-الليزر-الكربوني


الوكيل الاخباري - الليزر الكربوني هو طريقة لتقليل المسام الواسعة والتخلص من البشرة الباهتة والرؤوس السوداء أو حب الشباب. يقلل الليزر الكربوني من ظهور العلامات والعيوب والخطوط الدقيقة والتجاعيد ويحسن من تماسك البشرة ومظهرها العام. إنه علاج رائع لمكافحة الشيخوخة للوجه والرقبة والظهر واليدين والصدر.

ما هو الليزر الكربوني؟

البشرة من أكثر المناطق تأثرًا بالتقدم في العمر والعوامل المناخية، ولهذا تبدأ الخطوط الرفيعة والخطوط التعبيرية والتجاعيد في الظهور، ورويدًا رويدًا تفقد البشرة نضارتها وحيويتها، ومع تطور الطب التجميلي وكثرة التقنيات الحديثة ظهر الليزر الكربوني والذي يعد من أحدث التقنيات التي تستخدم في علاج البشرة والتخلص من عيوبها.
ويتم تطبيق إجراء الليزر الكربوني عن طريق فرد طبقة من الكريم المكّوَن من جزيئات الكربون على الوجه لمدة 30 دقيقة، تكون وظيفته كوسط ناقل لتوصيل طاقة الليزر بفعالية إلى طبقات الجلد، حيث يتم تسليط الليزر فوق طبقة المستحضر الكربوني لإزالته وتقشير الجلد بلطف، ويحفز هذا التأثير المزدوج على إنتاج الكولاجين وتضييق المسام وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

متى تظهر نتائج الليزر الكربوني

قد تواجهين بعض الاحمرار الخفيف بعد العلاج ، لكنك ستلاحظين أيضًا النتائج في بشرتك المتوهجة والمشرقة وتقليل حجم حب الشباب والمسام فورًا بعد العلاج الأول. يتمتع هذا العلاج بقوة التقشير الكيميائي المتعدد ، في إجراء ليزر آمن وغير جراحي.

ما هي فوائد علاجات الوجه بالليزر الكربوني؟

     يقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد
     يشد المسام المتوسعة
     يقلل من حب الشباب والندبات وتغير لون حب الشباب
     يزيل خلايا الجلد الميتة من طبقة البشرة السطحية
     يحفز نمو الكولاجين
     يحسن نسيج الجلد
     يزيل المسام للمساعدة في تقليل الرؤوس السوداء والبيضاء

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كم من الوقت تستغرق الجلسة؟

يمكنك إجراء الليزر الكربوني متى شئت في يوم عملك. العلاج بالكامل ، بما في ذلك الاستشارة ، وتطبيق معجون الكربون وإجراء الليزر. يستغرق حوالي 45 دقيقة.

 

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