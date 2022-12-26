متى يجب قص الشعر؟ إليكِ كل التفاصيل

الوكيل الاخباري - صحيح أن قص الشعر يتطلّب الجرأة في بعض الأحيان خاصةً وأن المرأة العربية من محبات الشعر الطويل وبالتالي قد تخافين من أن يقص المصفف شعركِ كثيراً. من هنا، قد يمضي 3 أشهر، 6 أشهر أو حتى سنة، وشعرهن مهمل تماماً، مما يعود على مظهرهن بنتائج سلبية. القص مهم جداً للشعر، وهو يساهم في التخلّص من الأطراف الضعيفة والمتقصّفة، حيث يعيد إليه صحته ويمنحه المزيد من الحجم. في هذا المقال سنخبرك بشكل مفصّل عن الموعد المناسب لقص شعرك لنساعدك على الحفاظ على تألّقه وصحّته.

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متى يجب قص الشعر؟







إذا كنت من اللواتي يجهلن كيفية تحديد الفترة المناسبة لقص الشعر، فعليك أن تأخذي بعين الإعتبار عدد من العوامل منها صحّة شعرك، فالشعر الصحي الخالي من الشوائب يحتاج للقص كل 4 أشهر تقريباً، وقصّه ضمن هذه المهلة من شأنه أن يبقيه متألقاً، أمّا الشعر التالف فيحتاج للقص كل 8 أسابيع بإعتبار ان التلف مؤشر سيء يدل على أن الشعر بحاجة للمزيد من القوة ليصبح الشعر جميل.





بعيداً عن الإعتبارات المذكورة أعلاه، عليك تحديد نوع شعرك أولاً، وهي الخطوة الأولى التي يجب أن تتبعيها عندما تنوين الحصول على قصّة جديدة، أو إعادة تشذيب قصتك الحالية وقد أثبت العلماء هذه الحقيقة عبر إجراء تجارب علميّة معمّقة. بناءً على ما سبق سنخبركِ تباعاً الفترات التي يجب أن تتبعيها لقص شعرك بحسب نوعه.





1- الشعر القصير



إذا كنت من اللواتي يفضلن تسريحات الشعر القصير، فلا بد أن تلتزمي بقصه كل شهر أو 6 أسابيع لتحافظي على مظهره الحاد والصحي ولحماية خصلاته من التلف.





2- الشعر متوسط الطول



إن الشعر متوسط الطول يحتاج لتشجذيب أقل من الشعر القصير. بإمكانك أن تقصيه كل 6 أو 8 أسابيع للحفاظ على الطول ذاته، أمّا إذا كنتِ ترغبين بمدّه بالمزيد من الطول فالأفضل أن تأخري قصتك لمدة لا تتجاوز الـ12 أسبوع.





3- الشعر الطويل



الشعر الطويل هو أقل حاجة للقص، مقارنة بالشعر القصير والمتوسط الطول، والمتخصصين ينصحون بإعادة قصّه في مهلة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر، حسب صحّة الشعر والتسريحة. إلّا أن هذا لا يلغي حقيقة أن الشعر الطويل هو الأكثر عرضة للتكسّر والتلف.





4- الشعر الكثيف



رغم أنّ أصحاب الشعر الكثيف هم أقل من يزورون صالون الشعر، إلّا أنّهم يدركون جيداً أنّ شعرهم يحتاج لصيانة دورية مستمرة ما يجعل فترة الـ3 إلى 6 أشهر جيدة للحصول على قصّة شعر جديدة، وهذا ينطبق أيضاً على صاحبات الشعر الخشن.



5- الشعر الخفيف



إذا كانت خصلاتك خفيفة، فإن قص الشعر أمر ضروري، عليكِ اللجوء إليه لإستعادة الحجم الجيد لشعرك! قومي بهذه الخطوة كل 5 أسابيع لتحصلي على شعر كثيف وجميل.





6- الشعر المموّج



إذا كنتِ تملكين شعراً مموّجاً، فالفترة المثالية لقصّ شعركِ هي كل 6 أسابيع. هذه الفترة من شأنها أن تحافظ على خصلات شعرك المتموجة وجاذبيته





7- الشعر المجعد



إذا كنتِ تتمتعين بشعر مجعد، أنتِ بحاجة إلى قصه كل 8 أو 12 أسبوع. الحقيقة أن غالبية النساء اللواتي يتمتعن بشعر مجعد يهملن قصّه بإستمرار لأنهن لا يلحظن أي فرق شكلي، والغالبية العظمى من صاحبات الشعر المجعد يكتفين بزيارة صالون الشعر بغية قص شعرهن مرتين سنوياً فقط.





8- الشعر المصبوغ



للمحافظة على صحّة الشعر المصبوغ، قومي بقصّ الخصلات كل 4 أسابيع. الخصلات الملوّنة معرّضة للإنكسار والتقصّف، لذا اللجوء إلى قصّها في أقرب وقتٍ ممكن ان يمنحها كل الصحة المطلوبة.





فوائد قص الشعر



دعم نمو الشعر بشكل أفضل عبر تجديده وتعزيز صحّته وتقوية جذوره، وزيادة طوله بصورة أسرع من المعتاد.



منع تقصّف الشعر والحفاظ على صحّة أطرافه ومنع تقصفه.



محاربة تساقط الشعر عبر تقويته.



زيادة كثافة الشعر عبر المساهمة في تجديد البصيلات.



تسهيل عملية تصفيف الشعر وخاصةً في حال كان طويلاً وتوفير الوقت الذي تستغرقينه لتسريحه.

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