منتجات التجميل التي يجب أن تستخدمها كل امرأة

الوكيل الاخباري - عالم الجمال مليء بالمستحضرات وطرق العناية التي تعزز جمالكِ وتمنحكِ الثقة العالية بالنفس، فإن المظهر الممتع يمكن أن يساعدنا نفسياً على كسب ثقة الآخرين وتعزيز فرصنا في الحصول على مقابلات عمل، والحفاظ على علاقاتنا متجددة، وحتى إعطاء انطباع عن مدى ذكائنا. لذا، سواء كنتِ مدمنة على المكياج أو تكتفين بالحد الأدنى من الرعاية الذاتية، نقدم لك المنتجات التي لا غنى عنها في روتينكِ اليومي.



منتجات التجميل التي على المرأة استخدامها يومياً

اضافة اعلان





1. المرطب



لا بد أن يكون استخدام المرطب جزءاً أساسياً من روتينكِ اليومي، ومن وقت مبكر أيضاً، لاتخاذ تدابير وقائية للعناية بالبشرة، المرطب هو منتج جوهري لأنه يقوي المرونة الكلية للبشرة ويجدد خلايا الجلد باستمرار بخلايا جديدة.

2. البيوتين



لطالما أطلق على البيوتين اسم "فيتامين الجمال"، يعد البيوتين أحد فيتامينات ب المعقدة التي تكسر الطعام داخل أجسامنا وتحوله إلى طاقة، وعلى الرغم من وجود الكثير من الفوائد الصحية المرتبطة بالبيوتين مثل التحكم في أعراض مرض السكري، ورعاية الحمل، وتنظيم الجهاز العصبي، إلا أن هناك العديد من الفوائد الجسدية المزعومة.



ونظراً لأنه يمكننا الحصول على البيوتين من بعض الأطعمة التي نتناولها، فمن النادر حدوث نقص، لكنّ الكثيرين يختارون تناول البيوتين على شكل كبسولة أو قرص أو صمغ، لزيادة التأثيرات.

3. خافي العيوب



لا بد أن يتضمن روتينكِ اليومي للمكياج، خافي العيوب بتركيبة خفيفة ومناسبة للاستخدام اليومي، من أجل إزالة العيوب وإبراز المناطق الأمامية ونحت الوجه وتنعيم الجفون والشفاه وحتى تنعيم الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



4. منظف الوجه



على الرغم من أن استخدام الصابون سيوفر الوقت والمال، لكنه واحد من أسوأ الأشياء للبشرة، لذلك عليكِ استخدام منظف للوجه مناسب لنوع بشرتكِ، يحتوي على مكونات مُصممة لمنح وجهك ِالرطوبة والتوازن ومستوى التنظيف الذي تحتاجينه.

5. قناع الشفاه



انتشرت أقنعة الوجه على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها أقنعة الشفاه التي تمنحها الامتلاء والمظهر الجذاب، ويمكن أن توفر إحساساً بالاسترخاء والرفاهية.

6. المقشر



عليكِ إضافة نوع من التقشير إلى روتين العناية ببشرتكِ، إذ يمكن للتقشير المنتظم أن يؤدي إلى زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد، وتقليل آثار الشيخوخة، وتعزيز إشراقة البشرة ونعومتها وتوهجها، ويمكن أن تساعد منتجات العناية بالبشرة على الامتصاص بشكل أفضل بسبب إزالة خلايا الجلد الميتة القديمة.





7. كريم العين



كريم العين من أهم المنتجات التي تتواجد في روتين العناية الخاص بجمالكِ، نظراً لأن المنطقة المحيطة بالعينين هي أرق بشرة على وجهكِ، فهذا يعني أنها أكثر حساسية وعرضة للشيخوخة بشكل أسرع من أي جزء آخر من الوجه.



صممت كريمات العين خصيصاً للبشرة الحساسة حول العينين، لذا فهي تميل إلى أن تكون أكثر سمكاً، وتحتوي على زيوت أكثر من غسول الوجه العادي، ولديها الكثير من المكونات النشطة التي تستهدف المشاكل في هذه المنطقة الحساسة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج