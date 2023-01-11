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الأربعاء، 11-01-2023 01:28 م

أسباب غير متوقعة تجعلك تأكلين من دون الشعور بالجوع

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الوكيل الاخباري - هل يحدث أن تتناولي الطعام أحياناً من دون أن تشعري بالجوع؟ هذا ممكن. ولذلك، تتجولين في المطبخ بحثاً عما يلبي حاجتك حتى ولو لم يمض على موعد وجبتك الأساسية وقت طويل. فما السبب؟


عادة ما يكون الشعور بالجوع السبب الأساسي لتناول الطعام. ويشكل هذا الفعل طريقة للدفاع عن الوجود إذ يرسل الجسم إشارات تكشف حدوث نقص في الطاقة والمغذيات لديه.

ولكن الأمر لا يقتصر على الجوع. فقد نقع، بحسب ما قالته خبيرة التغذية لورين أوكونور، في فخ الجوع الانفعالي أو العاطفي. وأشارت إلى أن الجزء الذي يرسل إشارات الجوع من الدماغ يتأثر بالروائح وصور الطعام وغير ذلك. وأضافت أنه يمكن تناول الطعام من دون الشعور بالجوع لأسباب غير متوقعة.

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1- الجلوس أمام الشاشات

كشفت أوكونور أنّنا غالباً ما نشعر بالجوع أثناء جلوسنا أمام شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر. وقالت للموقع البريطاني Byrdie: «يجعلكم الجلوس أمام شاشة التلفزيون أو الكومبيوتر تشعرون بالجوع بشكل لا واع. ويعود ذلك إلى أن الشعور بالحماس والتفاعل يعزّز إفراز الأدرينالين لديكم، ما يحدث اضطراباً في إشارات الشبع ويدفعكم إلى تناول الطعام».

ولتجنب ذلك، قدمت الخبيرة هذه النصيحة: «عندما تشعرون بالرغبة في تناول الطعام وأنتم تجلسون أمام شاشة ما، ابتعدوا عنها لمدة 10 دقائق إلى أن تتخلصوا من ذلك الشعور».

2- العطش

قد يبدو هذا غريباً. ولكن من الممكن أن تخطئ أجسامنا في التمييز بين الجوع والعطش. لذا، تخدعنا وتدفعنا إلى تناول الطعام بدلاً من شرب الماء. وفي هذه الحالة تنبه الخبيرة إلى أهمية شرب كوب كبير من الماء قبل الأكل، فهذا يساعد على التقليل من الشعور بالجوع.


3- قلّة النوم

توصلت دراسة أجراها المجلس الأوروبي لمعلومات الغذاء European Food Information Council مؤخراً إلى أن النوم أقل من 7 ساعات يومياً يسبب اضطراب الهرمونات المنظمة للشهية مثل الليبتين ويعزّز نشاط هرمون الشهية أو الغريلين. كما وجد الباحثون أن التعب يحفّز الرغبة في تناول الأطعمة التي تحتوي على السكّر.

4- الأطعمة المخفّفة

إذا كنت تلجئين إلى شراء المأكولات التي تطلق عليها صفات مثل «مخففة» أو «لايت» أو «دايت»، فانتبهي لأنها قد تدفعك إلى تناول كمية أكبر من الطعام. والسبب أنها لا تحتوي على نسبة كافية من البروتينات وأنها غنية بالسكريات المصنعة. وهذا يعني أن تناولها لا يشعرك بالشبع. وهكذا تضطرين إلى تناول الطعام في فترات لاحقة.


5- العلكة

بحسب ما تشير إليه مستشارة التغذية الأميركية ديان سانفيليبو في كتابهاPractical Paleo يمكن لمضغ العلكة أن يشعرك بالرغبة في تناول الطعام. وقالت: «إذا قمت بالمضغ فهذا ينبه جسمك إلى أنه سيحصل على الطعام. وهكذا يمكن لمضغ العلكة أن يجعلك تشعرين بالجوع». لذا، دعت إلى استبدال العلكة المنعشة للنفس بالقليل من الماء الغازي مع أوراق النعناع وشرائح الخيار.

 

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