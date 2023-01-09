اكتئاب ما بعد الولادة: نصائح لكل أم جديدة

الوكيل الاخباري - ها قد حملت بين يديك الطفل الذي انتظرت قدومه طوال تسعة أشهر، فتخبّطت في داخلك الأحاسيس وارتوت الابتسامة من الدموع. غير أنّ هذا الشعور الذي لا يوصف قد يمتزج أحياناً بنوع من الكآبة. فإلام يعود هذا التباين العاطفي؟





الكآبة النفاسيّة... حالة تعاني منها كثيرات



ليست الكآبة النفاسيّة أو ما يُعرف في اللغة الإنكليزيّة بـBaby Blues حالة نادرة، فأمّهات كثيرات يواجهن نوعاً من الاكتئاب بعد الولادة. ولا بدّ من القول إنّ 70% إلى 80% من النساء يعانين من هذه المشاعر السلبيّة، غير أنّ نسبة صغيرة منهنّ تتجرّأ وتتحدّث عنها.



اعتقاد خاطئ



يعتقد كثيرون أنّ السعادة الكبيرة وحدها تغمر المرأة بعد ولادة الطفل الذي طال انتظاره. إلّا أنّ الاكتئاب يجد مكاناً له في داخل أمّهات كثيرات، فينعكس على حياتهنّ من خلال عدد من الأعراض التي تختلف من حيث النوع والحدّة.



متى تظهر الكآبة النفاسيّة؟



قد تظهر الكآبة النفاسيّة بعد أيّام قليلة على الولادة، أي أربعة أو خمسة أيّام تقريباً. ولكن، لا بدّ من القول إنّ ذلك يرتبط أحياناً بمدى صعوبة عمليّة الإنجاب. فكيف تتجلّى إذاً هذه الكآبة؟





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الأعراض



من الأعراض التي تواجهها النساء اللواتي يعانين من الكآبة النفاسيّة:



- البكاء من دون سبب واضح.



- التعب المستمرّ.



- الأرق حتى في الأوقات التي ينام فيها الصغير.



- صعوبة التركيز.



- الشعور بالحزن.



- تغيّر المزاج بشكل متواصل.



- فقدان القدرة على الصبر.



- العجز عن الاستمتاع بالأمور الجميلة المحيطة بها.



- انخفاض في مستوى الطاقة.



فما هي الأسباب؟



حين نفكّر في الأمّ الجديدة، لا يسعنا سوى التفكير بالسعادة والعاطفة. غير أنّ نساء كثيرات يعجزن عن عيش هذا الشعور بالكامل ويملن نحو الاكتئاب. وإن تساءلت عن الأسباب الكامنة وراء هذه الحالة المفاجئة، اعلمي أنّ الدراسات لم تتوصّل إلى أيّ تفاصيل مؤكّدة حتى الآن. غير أنّه من المرجّح أنّ الكآبة النفاسيّة ترتبط بالتغيّرات الهرمونيّة والجسديّة التي تعرفها المرأة سواء أثناء الحمل



أو بعد الولادة. فهذه التغيّرات الهرمونيّة قد تؤدّي إلى تغيّرات كيميائيّة في الدماغ، فتنتج عنها الكآبة.



بالإضافة إلى ذلك، تتبدّل حياة المرأة بالكامل بعد استقبال المولود الجديد، ما قد ينعكس عليها بطريقة أو بأخرى. فساعات النوم لا تعود ذاتها ووقت الراحة يختلف أيضاً، لا بل يتقلّص إلى حدّ كبير. وروتين الحياة العام؟ تغيير جذري لا سيّما أنّ الالتزام يزداد فتُجبر المرأة على تقسيم وقتها وأخذ مسؤوليّاتها الجديدة في الاعتبار.



تؤثّر هذه العوامل جميعها على المرأة وعلى عواطفها، فتشعر أحياناً بضغط كبير تعجز عن تحمّله وتعاني بالتالي من الاكتئاب. والسؤال الذي يطرح نفسه: كم تستمرّ إذاً فترة الكآبة النفاسيّة هذه؟





كم تستمرّ هذه الكآبة؟



أوّلاً، لا بدّ من ذكر الوقت الذي تمتدّ عليه أعراض الاكتئاب، وهو يتراوح بين بضع دقائق وبضع ساعات. أمّا بالنسبة إلى حالة الكآبة النفاسيّة بشكل عام، فتستمرّ حتى أسبوعين تقريباً.



وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ضرورة تدارك الحالة والسعي إلى تخفيفها قدر الإمكان. فكيف يكون ذلك إذاً؟







نصائح مفيدة لكل أمّ جديدة



بعد الاطّلاع على تعريف الكآبة النفاسيّة وأعراضها وأسبابها، وبعد استشارة اختصاصيّة في هذا المجال، نقدّم لك في ما يلي مجموعة من النصائح تفيدك لتتجنّبي هذه المشاعر السلبيّة، سواء استقبلت مولودك مؤخّراً أو تنتظرين صغيراً جديداً للانضمام إلى أسرتك أو حتى تخطّطين لإنجاب طفل آخر:



- لا تخشي التحدّث عن هذه المشاعر السلبيّة التي تعيشينها مع شخص تثقين به كزوجك أو والدتك أو صديقتك المقرّبة.



- اتّبعي نظاماً غذائيّاً متوازناً لتعزّزي قوّتك وطاقتك، فلا تنخفض نسبة الكربوهيدرات التي قد تؤدّي إلى تغيّر في المزاج.



- لا تتردّدي في تدوين أحاسيسك ومخاوفك على دفترك الخاص، فهكذا تشعرين بأنّ الثقل لم يعد على كتفيك.



- جدي لنفسك بعض الوقت الخاص واخرجي من المنزل للتسوّق مع صديقاتك أو للاستمتاع بجلسة تدليك في السبا مثلاً.



- لا تتوقّعي التوصّل إلى المثاليّة في فترة وجيزة، بل اعلمي أنّ استعادة عافيتك تماماً تحتاج إلى بعض الوقت وأنّ تنظيم الأمور وفقاً للروتين الجديد يتطلّب بضعة أسابيع.



- استشيري اختصاصيّة في الطب النفسي في حال شعرت بحاجة إلى ذلك، فهذا مفيد للغاية.



- تذكّري أنّك لست بمفردك، فالجميع جاهز لتقديم المساعدة والدعم في الأوقات جميعها.

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