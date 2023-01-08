الأحد 08-01-2023
الوكيل الاخباري

التربية: صرف رواتب معلمي الإضافي الأسبوع القادم

الخارجية: نتابع مع السلطات البريطانية جهود البحث عن الطالب دبور

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأرصاد: أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة في إربد

جامعة العلوم والتكنولوجيا تنعى الطالبة مرام الطلافحة

البنك الدولي: اشتداد أزمة الديون في العالم وبلدان مُعرضة للمديونية الحرجة

مصدر يتوقع اصدار ديوان الخدمة للكشف التنافسي الجديد آذار المقبل

التنمية تحذر من أرقام عشوائية تدعي تقديم مساعدات مالية

قانونية النواب: لم يصلنا أي مشروع قانون للعفو العام

التعليم العالي توضح بشأن المنح والقروض الجامعية

الأحد، 08-01-2023 12:09 م

هل تعانين من فقر الدم؟ تناولي هذه الأطعمة

2018_1_13_15_17_31_93


الوكيل الاخباري - الأنيميا أو فقر الدم من الأمراض التي يعاني منها كثيرون وترتبط بانخفاض مستوى الحديد في الدم. في العديد من الأحيان يكون الدواء في الطعام، وهذه هي الحال مع فقر الدم.

نعم! كلّ ما عليك فعله هو إدراج هذه الأطعمة على قائمة غذائك لأنها غنية بالحديد، وطبعاً عليك استشارة طبيب متخصص كي يعطيك الدواء المناسب للحصول على نتيجة أسرع.

اضافة اعلان

 


 



اللحم الأحمر

غني بفيتامينات B12 و B6 اللذين يؤديان دوراً مهماً في تكوين كرات الدم الحمراء. لذلك يوصى بتناول هذا النوع من الأطعمة لمن تعاني من فقر الدم .

السبانخ

من أهم أنواع الخضار الغنية بالحديد كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الشوائب والسموم.

الحمضيات

الليمون والبرتقال يساعدان على امتصاص عنصر الحديد، ويوصى بتناولهما مع البروتينات وإضافتهما إلى أطباق السلطة يومياً وبانتظام .


البيض

غني بالبروتينات والحديد والكالسيوم، لذا إذا أردت مصدراً غنياً بالحديد مع سعرات حرارية قليلة تناولي البيض. فبيضة واحدة كبيرة تحتوي على 1 ملغ من الحديد .

الحبوب الكاملة والبقوليات

الفاصوليا والشوفان والفول والعدس من أهم المصادر الغنية بالحديد.


العسل

اعلمي أنّ تناول ملعقة من العسل يومياً يعالج فقر الدم ويقوي المناعة لمحاربة الأمراض التي قد تصيب الجسم.

الثمار البحرية

تحتوي هذه الثمار على سعرات حرارية وبروتين وحديد، إذ إن 100 غرام من هذه المأكولات تلبي حاجة الجسم من الحديد بشكل كاف.


زبدة الفول السوداني

مصدر غني بالحديد لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين المهم لتقوية الدم وتكوّن العضلات.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

هيا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
أطعمة-تشكل-خطورة-على-الحامل.jpg-1

أطعمة قد تساعدك على الحمل

عهخ

8 فوائد للحبق رقيق الأزهار على البشرة والشعر وكيفيّة استخدامه

تنزيل (1)

الفرق بين الشعر الخفيف والشعر الرقيق: كلّا ليس لهما المعنى نفسه!

RunningSnows-1236

كيف تحمين بشرتكِ أثناء ممارسة الرياضة في الشتاء ؟

ما_فائدة_النوم_المبكر

اضرار النوم الكثير كبيرة على صحتك النفسية!

6fg

خطوات بسيطة للحصول على بشرة طبيعية

أخبار متعلقة
0818da32-60c4-4715-a517-a89e760b448a

ما مخاطر الاستخدام الدائم للآيلاينر؟

الصابون-النابلسي

الصابون النابلسي سر المرأة الفلسطينية

24265229501787cd23beca8deedb64c04891cba8e155a2f0297

أبرز اتجاهات العناية بالبشرة في 2023

Capture

5 نصائح لحماية البشرة في الشتاء

خحج

3 قرارات في العام الجديد للحفاظ على بشرة خالية من العيوب

غعغلهخع

8 نصائح للحد من اضطرابات النوم بعد الولادة