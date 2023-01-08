هل تعانين من فقر الدم؟ تناولي هذه الأطعمة

الوكيل الاخباري - الأنيميا أو فقر الدم من الأمراض التي يعاني منها كثيرون وترتبط بانخفاض مستوى الحديد في الدم. في العديد من الأحيان يكون الدواء في الطعام، وهذه هي الحال مع فقر الدم.



نعم! كلّ ما عليك فعله هو إدراج هذه الأطعمة على قائمة غذائك لأنها غنية بالحديد، وطبعاً عليك استشارة طبيب متخصص كي يعطيك الدواء المناسب للحصول على نتيجة أسرع.



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اللحم الأحمر



غني بفيتامينات B12 و B6 اللذين يؤديان دوراً مهماً في تكوين كرات الدم الحمراء. لذلك يوصى بتناول هذا النوع من الأطعمة لمن تعاني من فقر الدم .



السبانخ



من أهم أنواع الخضار الغنية بالحديد كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الشوائب والسموم.



الحمضيات



الليمون والبرتقال يساعدان على امتصاص عنصر الحديد، ويوصى بتناولهما مع البروتينات وإضافتهما إلى أطباق السلطة يومياً وبانتظام .





البيض



غني بالبروتينات والحديد والكالسيوم، لذا إذا أردت مصدراً غنياً بالحديد مع سعرات حرارية قليلة تناولي البيض. فبيضة واحدة كبيرة تحتوي على 1 ملغ من الحديد .



الحبوب الكاملة والبقوليات



الفاصوليا والشوفان والفول والعدس من أهم المصادر الغنية بالحديد.





العسل



اعلمي أنّ تناول ملعقة من العسل يومياً يعالج فقر الدم ويقوي المناعة لمحاربة الأمراض التي قد تصيب الجسم.



الثمار البحرية



تحتوي هذه الثمار على سعرات حرارية وبروتين وحديد، إذ إن 100 غرام من هذه المأكولات تلبي حاجة الجسم من الحديد بشكل كاف.





زبدة الفول السوداني



مصدر غني بالحديد لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين المهم لتقوية الدم وتكوّن العضلات.

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