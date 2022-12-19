نصائح ذكية لتطبيق طلاء الأظافر بإحترافية في المنزل

الوكيل الإخباري - نصائح ذكية لتطبيق طلاء الاظافر بسهولة في المنزل يمنحك يدين ناعمتين وإطلالة ملفتة لهما. فطلاء الأظافر يكمل إطلالة المرأة اليومية ويمنحها مظهر انثوي لافت، ولكن حين تصبح الاظافر بمظهر مقشر، فقد يكون لها تأثير معاكس. لذلك، أنت بحاجة إلى اتباع بعض النصائح المهمة لحماية أظافرك من التقشر ولتطبيق طلاء الأظافر بطريقة محترفة، فإليك نصائح ذكية لتطبيق طلاء الاظافر بسهولة في المنزل.

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نصائح للحصول على أظافر قوية:





ترطيب الأظافر



ترطيب الأظافر يعد من خطوات العناية بالأظافر، فإهمال هذه الخطوة يؤدي إلى نتائج سيئة. لذلك قومي بترطيب أظافرك بمرطبات طبيعية مثل الزيوت أو كريمات تجارية تساعد في الحفاظ على نعومة وصحة أظافرك.





حافظي على زوائد الجلد حول الأظافر



من الافضل عدم إزالة زوايد الجلد حول الأظافر وذلك لأن هذا الجلد يساعد على حماية الأظافر من البكتيريا، لذلك قومي دائماً بترطيب هذه المنطقة حول الأظافر وحافظي على هذا الجلد حولها.





تجنبي التعرض للمياه



تجنبي تعرض الأظافر بكثرة للماء، لذلك فإرتداء قفازات عند غسل الأطباق أو تنظيف المنزل، يحمي أظافرك من التشقق والتكسر.





اختاري نوعية جيدة من مزيل طلاء الأظافر



هناك أنواع رديئة من مزيل طلاء الأظافر تؤذي أظافرك، لذلك إحرصي على استخدام النوع الذي يزيل طلاء الأظافر الخالي من مادة الأسيتون. كذلك تجنبي الإكثار في إزالة ألوان طلاء الأظافر خلال الأسبوع الواحد.

نصائح لتطبيق طلاء الاظافر في المنزل







الخطوة الأولى: اختيار النوع الجيد لطلاء الأظافر



من الأفضل إختيار النوع الجيد لطلاء الأظافر حتى تتجنبي مشاكل خلال تطبيق اللون مثل تكتل الألوان أو غيرها، لذلك ما عليك سوى الانتباه قبل شراء طلاء الأظافر أن تكون العبوة من النوع الجيد ويضمن لك ذلك توزيع الطلاء بسهولة.





الخطوة الثانية: تنظيف الجلد حول محيط الأظافر



نصائح ذكية لتطبيق طلاء الأظافر بطريقة إحترافية تشمل إزالة أي زوائد من اللون الذي تطبقينه على الجلد حول الأظافر، وذلك باستخدام ريشة رقيقة مغمّسة بمزيل طلاء الأظافر.





الخطوة الثالثة: تطبيق الفازلين حول محيط الأظافر



نصائح ذكية لتطبيق طلاء الأظافر بطريقة إحترافية، هي تطبيق الفازلين حول محيط الأظافر. تساعد هذه الطريقة على عدم التصاق طلاء الأظافر في حال تلطّخ محيط الظفر به، فالفازلين يعمل كحاجز ويسهل من إمتلاك أظافر رائعة وجذابة.





الخطوة الرابعة: توزيع طلاء الأظافر



من الأفضل أ تطبيق طبقة حماية على كامل الأظافر تساعد على حماية اللون لوقت أطول. ثم توزيع طلاء الأظافر بشكل متساوي على كامل الأظافر، ويمكنك بعدها وضع طبقة مانيكر شفافة لحماية اللون الأساسي.

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