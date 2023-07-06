نكشف لك 6 مناطق من الوجه والجسم تنسين حمايتها من الشمس

الوكيل الاخباري - يشكّل الجلد العضو الأكبر في الجسم. ولذلك، يشدّد الخبراء دائماً على أهمية العناية بهذا النسيج الذي يمتدّ من الرأس حتّى أخمص القدمين ويتطلّب الاهتمام باحتياجاته ومتطلباته للحفاظ على صحته من الداخل والخارج.



والعناية بالبشرة هي بدون شكّ أساس الروتين الجمالي. فالمكياج مثلاً يصبح أجمل حين تكون البشرة بكامل صحّتها. ولذلك، من الضروري معرفة نوع بشرتك، سواء كانت بشرة دهنية أو بشرة جافة أو غير ذلك، ومن ثم اختيار المنتجات المناسبة لها والتي ستساعد في علاج مشكلاتها وتعزيز رونقها.



ولكن، ثمة خطوات تُعتبر أساسية لجميع أنواع البشرة، وأبرزها الحماية من الشمس. فتطبيق الواقي من الشمس هو خطوة رئيسية يجب القيام بها يومياً، طوال أشهر العام، لتجنّب آثار الشمس السلبية مثل: الشيخوخة المبكرة، والتصبّغات والبقع الداكنة، وسرطان الجلد، والجفاف الشديد...



وصحيح أنّك تضعين واقي الشمس بشكل أساسي على وجهك وعلى يديك وقدميك، غير أنّك قد تنسين بعض المناطق التي تحتاج بدورها إلى حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. لذلك، من اليوم وصاعداً، تأكّدي من أنّك لا تهملين هذه المناطق من الوجه والجسم:



الأذنان

تتعرّض الأذنان أيضاً لأشعة الشمس، ولا بدّ من حمايتها والانتباه إلى تطبيق الواقي على كامل الأجزاء الخارجية حتّى ولو واجهت صعوبة عند الطيات. ولا تنسي أيضاً الجزء الخلفي من الأذن.



فروة الرأس

صحيح أنّ الشعر يغطّي فروة الرأس، غير أنّه لا يوفّر لها الحماية التامة من أشعة الشمس. وليس حماية هذه المنطقة كما تخيّلتها للتو في ذهنك، مع الكثير من التلطّخ! في الواقع، ثمة كريمات أو رذاذات واقية مخصّصة لحماية فروة الرأس من الشمس، وهي لا تترك أي أثر أو ملمس لزج بعد تطبيقها.



الجفون

نتحدّث دائماً كم تُعتبر البشرة حول العيون حسّاسة بسبب رقّتها. ويعني هذا أنّ تعرّضها للشمس يعرّضها بشدّة لظهور التجاعيد والخطوط والبقع. لذلك، لا تنسي تطبيق الكريم الواقي على الجفون العلوية أيضاً، ويمكن حتّى اختياره بتركيبة معدنية في حال قلقت بشأن حساسية العيون. كذلك، الجئي إلى وضع كريم عيون يحتوي على عامل حماية من الشمس لمزيد من الوقاية اليومية. حتّى أنّ النظارات الشمسية تؤدي دوراً أساسياً في هذا الإطار أيضاً.



الشفاه

لا تتفاجئي! الشفاه أيضاً بحاجة إلى حمايتها من الشمس. وتُعتبر هذه الخطوة بالفعل سهلة، لأنّك تحتاجين إلى مرطّب لها يحتوي على عامل حماية لا يقلّ عن SPF30. كذلك، احرصي على تطبيقه أكثر من مرة خلال اليوم، مثلاً كل ساعتين أو 3 ساعات لتضمني وقاية دائمة ومتواصلة.



العنق وأعلى الصدر

تماماً كما تنسى كثيرات منا تطبيق كريمات العناية على منطقة العنق وأعلى الصدر، يتم تناسيها أيضاً عند الحماية من الشمس. ولكن، من الضروري الانتباه إليها منعاً من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة عليها.



القدمان

هل تعلمين أنّ ارتداء صندل أو حذاء مفتوح يحتّم عليك تطبيق الكريم الواقي من الشمس على قدميك وأصابعهما؟ لا تتفاجئي! فالبشرة في هذه المنطقة تحتاج أيضاً إلى حمايتها من آثار الشمس السلبية.

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