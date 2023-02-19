هل يجوز تعريض الشامات البارزة لأشعة الليزر ؟

الوكيل الاخباري - لم تعد عملية إزالة الشعر بواسطة أشعة الليزر أمراً مستغرباً على الإطلاق، فقد أثبتت التقنية مع الوقت نتائجها الرائعة في التخلص من الشعر بشكل نهائي أو التقليص من نموّه على المدى الطويل.

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إلا أنّ هناك الكثير من الأسئلة المتدوالة في هذا السياق، نذكر من بينها سؤال ورَد على مواقع التواصل الاجتماعي ولفتنا بشدة في ما يتعلق بالشامات البارزة. فهل يجوز تعريضها لأشعة الليزر وهل يعني ذلك تشجيعها على التحول إلى ورم سرطاني؟ لا يوجد إجابة حتمية، إلا أنّ الدراسات العلمية تؤكد أنّ ما من خطر عادةً بالنسبة لتعريض الشامات إلى أشعة الليزر. ولكن في حال كانت الشامات مشكوك بأمرها (حجم كبير، حدود غير نظامية، ألوان مختلفة...) فيجب مراجعة طبيب الجلد لإزالتها وفحصها قبلَ تعريضها لأي نوع من الأشعة.

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