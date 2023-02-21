الوكيل الاخباري - توفر العدسات اللاصقة الكثير من المنافع لمستخدميها، سواء كانت بغرض طبي أو تجميلي، فلديها القدرة على علاج حالات الرؤية الشائعة، مثل: قصر النظر، وبُعد النظر، والاستجماتيزم، وقصر النظر الشيخوخي، وبصرف النظر عن العدسات التصحيحية، يختار البعض استخدام العدسات التجميلية الملونة، لتعديل لون عيونهم.



لكن هناك بعض المحاذير والمخاطر، على الجميع معرفتها قبل ارتداء العدسات اللاصقة، من أهمها معرفة إمكانية غسل الوجه أثناء ارتدائها من عدمه.



هل يمكنك غسل وجهك بالعدسات اللاصقة؟



ليس هناك ما هو أكثر راحة، للأشخاص الذين يرتدون نظارات، من عدم الاضطرار إلى ارتدائها، بينما لايزالون قادرين على الرؤية بوضوح. وعلى عكس النظارات، فإن العدسات اللاصقة تعطي العين مظهراً وشعوراً أكثر طبيعية، نظراً لأن العدسات اللاصقة يمكن أن تبدو طبيعية جداً، كما لو كانت جزءاً منا، فمن السهل نسيان إزالتها عندما نغسل وجهنا أو نستحم.



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لا يمكنك غسل وجهك بالعدسات اللاصقة



العدسات اللاصقة مصنوعة أساساً من البوليمر أو السيليكون هيدروجيل، جنباً إلى جنب مع مواد أخرى، يمكنها المزج بأمان مع قطرات العين الخالية من المواد الحافظة والمحاليل المعقمة المصممة لتطهير العدسات والدموع الطبيعية، ومع ذلك لا ينبغي أبداً استخدام العدسات اللاصقة مع المياه العادية، السبب هو أن معظم مياه الصنبور ليست معقمة، ويمكن أن تنقل الجراثيم إلى العين، وتسبب التهاب العين.



تحذر وكالة حماية البيئة الأميركية من أن "الشوكميبا" (Acanthamoeba)، وهو مرض خطير يصيب العين، حيث تلتصق البكتيريا بالعدسات عند ملامستها لمياه ملوثة، وهو عدوى شائعة بالعين ناتجة عن تفاعل الماء والعدسات اللاصقة، ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى العمى، وقد تتطلب زراعة القرنية.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب الماء العادي في أن تتخذ العدسات اللاصقة اللينة شكلاً مختلفاً وتلتصق بالعين، ما قد يؤدي إلى تآكل القرنية، وإصابة خطيرة بالعين، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض، لذلك احتفظي بالعدسات اللاصقة بعيداً عن الماء، أو أي محاليل غير معقمة، وقبل دخول حمام السباحة أو "الساونا" والاستحمام وغسل وجهكِ، قومي دائماً بإزالة العدسات اللاصقة.





كيف تعتنين بالعدسات اللاصقة بشكل صحيح؟



عند استخدام العدسات اللاصقة، اتبعي الممارسات الصحية الصارمة والتعامل مع العدسات وفقاً للتعليمات، ونظراً لأن العدسات اللاصقة هي أجهزة طبية، فأنتِ مطالبة بزيارة طبيب العيون لفحص العين، والحصول على وصفة طبية قبل أن تتمكني من شرائها، ويمكن لطبيب العيون فقط إخباركِ بنوع العدسات، ومحاليل العدسات الأنسب لحالتكِ، وكيفية التعامل الصحيح مع العدسة.





قبل إدخال العدسات اللاصقة في عينيكِ، اغسلي يديكِ دائماً، وطهري العدسات باستخدام محاليل معقمة، وللحفاظ على نظافة عدساتكِ، قومي بتخزينها في علبة عدسات نظيفة، واستبدلي العلبة كل شهر إلى ثلاثة أشهر، وانقعي العدسات دائماً في محلول جديد، وتخلصي من العدسات اللاصقة التي تم ارتداؤها لمدة 30 يوماً.



وللحفاظ على رطوبة وراحة عينيكِ، ضعي قطرات الترطيب أو دموعاً اصطناعية خالية من المواد الحافظة كل بضع ساعات، وإذا كنتِ تضعين المكياج، فاختاري كريم أساس مائياً سائلاً، وتجنبي ارتداء الماسكارا المقاومة للماء أو التي تطيل الرموش، لأنها يمكن أن تهيج العينين.

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