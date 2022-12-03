هل يمكن إزالة الشعر بين جلسات الليزر؟ إليكِ الإجابة الواضحة

الوكيل الإخباري - من المفاهيم الخاطئة أنّ العلاج بالليزر يقضي على الحاجة إلى الحلاقة من الجلسة الأولى، لكن ذلك غير صحيح، فاعلمي أنّه سيتعيّن عليكِ الاستمرار في الحلاقة بين الجلسات، وبالتالي فالإجابة هي طبعاً يمكنكِ ازالة الشعر بين جلسات الليزر. ينمو الشعر على مراحل مختلفة وإزالته بالليزر تكون خلال الفترة الأولى من نمّوه. لذلك، فالروتين الذي تعتمدينه بين الجلسات يؤثّر بشكل مباشر على النتائج. إليكِ أهمّ النصائح.

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نصائح في ازالة الشعر بين جلسات الليزر







- بعد جلسة الليزر، عليكِ الانتظار مدّة 10 أيّام، وهي الدورة الطبيعية لنموّ الشعر. بعد ذلك، تقومين بحلاقة ما تبقى من الشعيرات التي لم تسقط بفعل الليزر.



- قومي بالحلاقة قبل 24 ساعة من موعد الجلسة، فأشعّة الليزر تستهدف بصيلات الشعر في مرحلة بداية النموّ.

- قشّري المنطقة المستهدفة لتسهيل تساقط الشعيرات، خصوصاً تلك التي تنمو تحت الجلد.





- ابتعدي عن استخدام الحلاوة، الشمع والكريمات المزيلة للشعر. عليكِ اعتماد الشفرة أو آلة الحلاقة فقط.



أمور ممنوع القيام بها بعد جلسة الليزر مباشرة



تطبيق الكريمات، العطور، مزيل العرق.



الاستحمام بمياه ساخنة لمدة 24 إلى 48 ساعة بعد الجلسة.



تقشير البشرة بعد أقل من 72 ساعة على الأقلّ بعد الجلسة.



أمور مسموح القيام بها بعد جلسة الليزر مباشرة



وضع كمّادات الثلج والماء البارد لتهدئة البشرة.



تطبيق الكريمات المرطّبة، لأنّ البشرة تكون شديدة الحساسية، وتحتاج إلى عناية خاصّة.



الاستحمام بمياه فاترة.



ملاحظة: يعتمد عدد الجلسات التي تحتاجينها على نوع بشرتكِ، لونها وحساسيّتها، بالإضافة إلى نوع الجهاز المستخدم. باختصار، للحصول على نتيجة مرضية، تحتاجين إلى ما يعادل 7 جلسات.

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