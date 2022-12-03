السبت 03-12-2022
الوكيل الاخباري

النفط يقتنص أول مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع من التراجع

العراق يورد للأردن 10 آلاف برميل يوميًا بسعر 75.67 دولار

ارتفاع أسعار السكر عالمياً

دعوات لمضاعفة إنتاج الأردن من القمح

الجازي: لا مخالفات تستوجب إرسالها لمكافحة الفساد او القضاء في أيلول

قرار مرتقب حول حبس المدين في الأردن

الأمن: القبض على مجموعة امتهن أفرادها الاحتيال بالسحر والشعوذة

البلقاء التطبيقية تنعى الدكتور فيصل الغثيان

البيئة: لا مخالفات بحق معاصر الزيتون حول مادة الزيبار

الملك يصل إلى القاهرة

السبت، 03-12-2022 11:10 ص

هل يمكن إزالة الشعر بين جلسات الليزر؟ إليكِ الإجابة الواضحة

غغ89


الوكيل الإخباري - من المفاهيم الخاطئة أنّ العلاج بالليزر يقضي على الحاجة إلى الحلاقة من الجلسة الأولى، لكن ذلك غير صحيح، فاعلمي أنّه سيتعيّن عليكِ الاستمرار في الحلاقة بين الجلسات، وبالتالي فالإجابة هي طبعاً يمكنكِ ازالة الشعر بين جلسات الليزر. ينمو الشعر على مراحل مختلفة وإزالته بالليزر تكون خلال الفترة الأولى من نمّوه. لذلك، فالروتين الذي تعتمدينه بين الجلسات يؤثّر بشكل مباشر على النتائج. إليكِ أهمّ النصائح.

اضافة اعلان



نصائح في ازالة الشعر بين جلسات الليزر

 


 

 


- بعد جلسة الليزر، عليكِ الانتظار مدّة 10 أيّام، وهي الدورة الطبيعية لنموّ الشعر. بعد ذلك، تقومين بحلاقة ما تبقى من الشعيرات التي لم تسقط بفعل الليزر. 

 


- قومي بالحلاقة قبل 24 ساعة من موعد الجلسة، فأشعّة الليزر تستهدف بصيلات الشعر في مرحلة بداية النموّ.

 

 

- قشّري المنطقة المستهدفة لتسهيل تساقط الشعيرات، خصوصاً تلك التي تنمو تحت الجلد. 



- ابتعدي عن استخدام الحلاوة، الشمع والكريمات المزيلة للشعر. عليكِ اعتماد الشفرة أو آلة الحلاقة فقط. 

 

 

أمور ممنوع القيام بها بعد جلسة الليزر مباشرة

 


تطبيق الكريمات، العطور، مزيل العرق. 


الاستحمام بمياه ساخنة لمدة 24 إلى 48 ساعة بعد الجلسة. 


تقشير البشرة بعد أقل من 72 ساعة على الأقلّ بعد الجلسة.

 


أمور مسموح القيام بها بعد جلسة الليزر مباشرة

 


وضع كمّادات الثلج والماء البارد لتهدئة البشرة.


تطبيق الكريمات المرطّبة، لأنّ البشرة تكون شديدة الحساسية، وتحتاج إلى عناية خاصّة.


الاستحمام بمياه فاترة.


ملاحظة: يعتمد عدد الجلسات التي تحتاجينها على نوع بشرتكِ، لونها وحساسيّتها، بالإضافة إلى نوع الجهاز المستخدم. باختصار، للحصول على نتيجة مرضية، تحتاجين إلى ما يعادل 7 جلسات.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

جمالك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ننننننننخ

خلطات طبيعية من زيت الخردل لتطويل الشعر

خحح

هل يجب القيام بالسكراب قبل أو بعد إزالة شعر الجسم؟

غع

6 طرق لإزالة احمر الشفاه القوي بدون تلطيخ الوجه

Capture

تعلّمي خطوات إزالة لون التان... لأنّكِ قد تحتاجين إليها يوماً ما

عنع

طرق إزالة الحواجب: كلّ الوسائل المتاحة أمامكِ والفرق بينها

تنخح

طريقة إزالة الحناء من اليد: 7 حيل سهلة يمكنكِ اللجوء إليها

أخبار متعلقة
اااااااغ9

ما هو الكريستال للشعر و ماهي فوائده في تطويل الشعر... ستفاجئك

لغعغه

علاج قشرة الشعر بسرعة وبميزانية قليلة

ر68

هل سمعتي عن حيلة تفتيح الشعر بالبابونج ؟

بلع

كيف تقين شعرك من التقصف؟

هتعخ

خلطات الفلفل الحار لتطويل الشعر بسرعة

88عمز

ماسكات للشعر المسحوب لونه