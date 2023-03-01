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الأربعاء، 01-03-2023 10:57 ص

وداعاً للبلاشر.. كل ما تحتاجين معرفته عن توريد الخدود بالتاتو

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الوكيل الاخباري - غالبية النساء يحلمن ببشرة نضرة ومتوردة عند الاستيقاظ في الصباح، واليوم يمكن القول إن الحلم أصبح حقيقة، وصار بإمكانك الحصول على المظهر المُشرق زهري اللون قبل خروجكِ من السرير.

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إنه تاتو الخدود Cheek Blush Tattoo اسم يطلق على تقنية حديثة تساعد على إعطاء الخدين لونا متوهجا عن طريق التاتو، سنشرح لكِ عن هذه التقنية، تابعي معنا.

تاتو الخدود Cheek Blush Tattoo

 

 



يضيف أحمر الخدود توهجاً صحياً للبشرة، عند تطبيقه بشكل صحيح، فإنه يخلق وهم عظام الوجنتين العالية المنحوتة، مما يجعله إضافة مثالية إلى روتين الكنتور الخاص بك .


إذا كنتِ حساسة لمكونات المكياج المختلفة أو تبحثين فقط عن روتين جمال خال من المتاعب، فقد يكون تاتو أحمر الخدود Cheek Blush Tattoo هو الحل المناسب لكِ، كما يمكنه أن يكون موفراً للوقت ويمنحك إطلالة زهرية اللون في جميع الأوقات وبشكل دائم.

ما تاتو الخدود Cheek Blush Tattoo ؟


تم تصميم هذا الإجراء التجميلي الشهير خصيصاً لإعطاء اللون وتقليل بهتان البشرة، مع تحديد عظام الوجنتين. ويتم عمل تاتو الخدود Cheek Blush Tattoo من خلال إدخال ظلال فاتحة وردية من الصباغ باستخدام آلة PMU الكهربائية أو جهاز الوخز بالإبر الدقيقة في الخدين، مما يخلق تأثير أحمر الخدود الناعم والخفي.


اكتسب تاتو الخدود Cheek Blush Tattoo شعبية في أوروبا وأميركا وكوريا بسبب توهجه الجمالي الطبيعي.

 

 

ما فوائد أحمر الخدود شبه الدائم؟


يضم تاتو الخدود Cheek Blush Tattoo العديد من الفوائد منها:
· الحد من بهتان البشرة وإضافة لون مشرق إليها.
· جعل عظام خديكِ أكثر ارتفاعاً. 
· منحكِ بشرة منعشة ومتوهجة بشكل دائم.
· يقلل من استخدامكِ اليومي للماكياج.

كيف تختارين وشم أحمر الخدود المثالي لك؟
قد يكون اختيار شكل أحمر الخدود الدائم المثالي أمراً صعباً، لذا فإن حجز موعد مع فنان تطبيق الوشم أمر لا بد منه. إليكِ نظرة على بعض الخصائص التي عليكِ مراعاتها قبل تطبيق الوشم.

 
1 .لون البشرة والنغمة السفلية
من أجل تحقيق المظهر الأكثر طبيعية، سيختار الفني الخاص بك، لون وشم أحمر الخدود الخد وفقاً للون بشرتكِ ونغماته السفلية.
هذا يعني أن ألوان الجلد الأكثر دفئاً مثل الخوخي والمرجان ستبدو رائعة على البشرة ذات النغمات السفلية الدافئة، في حين أن اللون الوردي البارد أو الأشكال المحمرة ستبدو أفضل على الجلد مع نغمات باردة.
يمكن للبشرة ذات النغمات السفلية المحايدة أن تؤثر في أي ظل أحمر الخدود الدائم تقريباً، ولكن إذا كنتِ ترغبين في مظهر قبلة الشمس Sun Kissed، فستكون الظلال البرونزية مثالية.

2 .شكل الوجه
يمكن لتاتو الخدود Cheek Blush Tattoo أن يفعل المعجزات لشكل وجهكِ، إذ يمكن أن يجعله يبدو أكثر نحافة وطولاً أو أقصر وأعرض. دعينا نلقي نظرة على أفضل أنماط أحمر الخدود الدائمة لكل شكل من أشكال الوجه :

· الوجه المستدير: يجب وضع أحمر الخدود الدائم في خط مستقيم من أذنيكِ لأسفل نحو الزوايا الخارجية لفمكِ، وينتهي عند النقطة المركزية من خديك، هذا سيجعل وجهك يبدو أكثر نحافة.


· الوجه البيضاوي: يجب وضع ظل أحمر الخدود الدائم الذي اخترته على طول الجزء العلوي من عظام الوجنتين للمساعدة في إضافة الارتفاع، ويجب أن ينتهي أسفل الخدين مباشرة، مما يترك مساحة كافية للكنتور.


· الوجه الألماسي: يمكن أن يساعد وضع أحمر الخدود المناسب في تسليط الضوء على عظام الوجنتين العالية بشكل طبيعي دون الإفراط في التأكيد عليها، ويجب وضع وشم أحمر الخدود على قمم عظام خدك وتلاشيه نحو الأذنين.


· وجه القلب: الوجوه على شكل قلب لها مظهر مدبب لها، وبالتالي فإن الهدف من وشم أحمر الخدود هو تقليل حدة عظام الوجنتين لجعل الوجه يبدو أكثر بيضاوياً، كما يجب رفع أحمر الخدود نحو الأذنين لإعطاء شكل متوازن.


· الوجه المربع: يجب وضع أحمر الخدود الدائم في الجزء الأوسط من عظام الوجنتين، ويتلاشى تدريجياً نحو الأذنين.


· الوجه المستطيل: يجب وضع وشم أحمر الخدود على طول مركز عظام الوجنتين، من أعلى خديكِ نحو الأذنين، لإضافة نعومة إلى ملامحكِ.

 

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