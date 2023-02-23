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الخميس، 23-02-2023 12:30 م

5 أسباب تجعل النوم بشعر مبلل فكرة مروعة

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الوكيل الاخباري - إذا كنتِ تفضلين الحصول على حمام دافئ قبل النوم، فأنت تتسببين في كارثة لشعركِ عن غير قصد. من المحتمل أنك لا تنتظرين حتى يجف شعركِ، فتغفين بشعر مبلل، وهذا ما يلحق بشعركِ أضراراً عديدة.


كيف يتضرر شعركِ من هذه العادة؟

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تكسر الشعر:
عندما تنامين بشعر مبلل، فمن المحتمل أن يتكسر الشعر، لأن الخصلات تكون في أضعف حالاتها عندما يكون الشعر رطباً، والاحتكاك بين الشعر والوسادة عند النوم قد يستغل هذا الضعف ويسبب الكسر.

الإصابة بعدوى:
البيئة الرطبة تولد البكتيريا والفطريات مثل أي شيء آخر، ولسوء الحظ، ينطبق هذا أيضاً في حالة شعركِ الرطب. يمكن أن يعزز النوم بالشعر الرطب، البكتيريا والفطريات على فروة رأسكِ ويمكن أن تكون العدوى الناتجة مؤلمة إلى حد ما للتعامل معها.


قشرة الرأس:
قشرة الرأس هي نوع من العدوى ومن خلال النوم بشعر مبلل، من المرجح أن تصابي بها.

شعر باهت وبلا حياة:
النوم بشعر مبلل هو تركيبة مؤكدة لتلف شعركِ، هذا لأن نسيج الوسادة يمكن أن يمتص الرطوبة الطبيعية وزيت شعرك.


الإصابة بالمرض:
الرأس الرطب يمكن أن يصيبكِ بنزلات البرد والسعال، خاصة إذا كنت تنامين مع تشغيل مكيف الهواء.

 

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