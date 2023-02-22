الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

5 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

بيان من هيئة الطاقة بشأن محطات المحروقات ووكالات توزيع الغاز

الخصاونة: إعادة النظر بفكرة إلغاء وزارة العمل.. وإعادة هيكلتها

الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان بمواجهة إدارة السجون الاسرائيلية

ما هي احتمالات وقوع تسونامي مدمر على سواحل البحر الأبيض المتوسط؟

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السَّلط الإرهابية

نواب يطالبون بزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

نقابة الفنانين الأردنيين تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

الأمن الروسي يعتقل 5 أشخاص في كبردين بلقار بشبهة الاتجار بالبشر

الزراعة: نفوق 483 رأس بقر و 557 رأس عجل بسبب الحمى القلاعية

عاجل

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السَّلط الإرهابية

الأربعاء، 22-02-2023 11:26 ص

علامات تشير لعدم صلاحية منتجات العناية بالشعر

فوائد-سيروم-الشعر


الوكيل الاخباري - لأي منتج يتم استخدامه سواء للبشرة أو الشعر أو الجسم، مدة صلاحية يجب الانتباه لها، كما أنه في بعض الأحيان، لا يكون تاريخ الصلاحية هو المؤشر الوحيد على جودة المنتجات.

اضافة اعلان

 


فيما يلي نوضح علامات تشير لعدم صلاحية منتجات العناية بالشعر.


 


اختلاف الملمس
ملاحظة اختلاف في ملمس أو قوام المنتج يشير لعدم صلاحيته، أو ظهور سائل دهني أو مائي منفصل عن قوام الشامبو أو البلسم، وذلك يحدث نتيجة تراكم البكتيريا التي تؤثر سلبا في تركيبة المنتج. 


التكتل
ظهور تكتلات في المنتج يشير لعدم صلاحيته، وتميل هذه الكتل لتكون أكثر سمكا مقارنة بما يحدث من تصلب طبيعي في بعض المنتجات في الشتاء، كما أنه في بعض الحالات يصاحب هذه التكتلات تغير في اللون حيث تكون أغمق من الطبيعي.


لون غريب
تجنبي كليا استخدام المنتج إذا تحول لونه للأخضر أو كان أكثر ميلا له، فذلك قد يشير لتكون بكتيريا.


رائحة مختلفة
عادة ما تكون منتجات الشعر ذات رائحة تميل للفواكه والزهور، وتغير هذه الرائحة بأي شكل من الأشكال حتى إذا كانت خفيفة وليست منفرة، يعني أنه عليكِ تجنبها كليا.


ليست فعالة كالسابق
من بين العلامات أيضاً، ملاحظة أن المنتجات أصبحت غير فعالة كعادتها أو اختلاف تأثيرها وظهور أعراض مثل الحكة والاحمرار في فروة الرأس والالتهابات وحتى تساقط الشعر.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


زهرة الخليج 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_26866_240f7f7dd3e-164e-462c-8864-8b9c0af782e0

هل تشعرين بالدوار بعد تناول الطعام؟.. إليك التفسير

113821

الرؤوس البيضاء تزعجكِ؟.. جربي هذه الطرق للتخلص منها

istock-1172681666

كم من الوقت يستغرق شعرك للتكيف مع شامبو جديد؟

خةمنة

مصل فروة الرأس ضروري في روتين العناية بالشعر.. لماذا؟

53bd14b6-54b0-4948-aff8-5236a6f240e6

قبل حفل زفافكِ.. كيف تحصلين على بشرة صافية؟

8272521-138844266

أيهما الأفضل لشعرك.. الوسادة الساتان أم الحرير ؟

أخبار متعلقة
خةمنة

مصل فروة الرأس ضروري في روتين العناية بالشعر.. لماذا؟

زيادة-حجم-الرموش

بودرة الأطفال.. هل يمكن استخدامها لشعرك بدلاً من الشامبو الجاف؟

اجهزة تساقط الشعر

هل تفلح قبعات الليزر في إعادة إنبات شعرك؟

133262.6296356-625919184

8 علامات تدل على أنكِ شخصية انطوائية

3-فوائد-لزيت-اكليل-الجبل-للشعر

الوصفة الأشهر على التيك توك.. هل زيت إكليل الجبل يعزز نمو الشعر؟

بفغالت

تجنبي هذه الخرافات المتعلقة بتساقط الشعر