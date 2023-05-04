5 خطوات تجنبك حروق الشمس صيفاً

الوكيل الاخباري - تساعد أشعة الشمس الحارقة على جفاف بشرتكِ وحرقها أيضاً. حروق الشمس مشكلة جلدية شائعة، تحدث عندما يتعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية المفرطة، ويمكن أن تكون مؤلمة، وتسبب الاحمرار وتقشر الجلد، وفي الحالات الشديدة، قد تؤدي حتى إلى سرطان الجلد.

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في حين أن التعرض لأشعة الشمس مهم لصحة الجسم والعقل، ويجب أن تعرفي كيفية تجنب حروق الشمس، وأفضل طريقة لمنع تلف الشمس هي البقاء بعيدة عن الشمس، لكن هذا ليس كافياً، وليس تصرفاً حكيماً، لذا تحتاجين إلى اتخاذ احتياطات أخرى.



نصائح لمنع الإصابة بحروق الشمس:



في ما يلي 5 نصائح، لمنع إصابتك بحروق الشمس، والحفاظ على بشرتكِ صحية ومتوهجة.





1 . واقي الشمس:

واحدة من أهم الطرق لتجنب حروق الشمس هي وضع واقٍ شمسي. اختاري نوعاً جيداً من واقي الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30، وطبقيه بسخاء على جميع المناطق المكشوفة من الجلد. تساعدك هذه الخطوة على حماية جلدكِ بنسبة تصل لأكثر من 90%، مع عدم نسيان إعادة تطبيقه كل ساعتين، أو بشكل متكرر إذا كنتِ تتعرقين أو تسبحين.



2 . تجنب التعرض لأشعة الشمس:

من المهم، أيضاً، تجنب الشمس خلال ساعات الذروة، وعادة تكون بين الساعة 10 صباحاً والـ4 مساء. إذا كان عليك الوجود بالخارج خلال هذه الساعات، فحاولي السير في الظل، أو استخدمي مظلة.



3 . ارتداء الملابس المناسبة:

يمكن أن يساعد ارتداء الملابس الواقية، أيضاً، على منع الإصابة بحروق الشمس، وهذا يعني ارتداء القمصان بأكمام طويلة، والسراويل، والقبعات ذات الحواف العريضة، لتظليل الوجه والرقبة والأذنين، كما يمكنكِ اختيار قطع الملابس التي تصنف UPF (عامل حماية الأشعة فوق البنفسجية)، ما يشير إلى مقدار الأشعة فوق البنفسجية، التي يمكن أن تخترق النسيج.



4 . البقاء رطبة:

عامل مهم آخر في تجنب حروق الشمس هو الترطيب، وعندما يصاب الجسم بالجفاف، يصبح الجلد أكثر عرضة للتلف بسبب أشعة الشمس. لذلك اشربي الكثير من الماء على مدار اليوم، خاصة عند قضاء الوقت في الهواء الطلق.



5 . ارتدي قبعة:

إذا كان الخروج ضرورياً، فتأكدي من ارتداء قبعة يمكنها حماية وجهكِ وفروة رأسكِ من التلف المحتمل، بالإضافة إلى ذلك ارتدي النظارات الشمسية لحماية عينيكِ من الشمس.



بالإضافة إلى هذه التدابير الوقائية، من المهم مراقبة بشرتكِ، وأن تكوني على دراية بأي تغييرات، إذا لاحظت أي بقع أو حروق أو تصبغات على جلدكِ، فاستشيري طبيب الأمراض الجلدية في أقرب وقت ممكن.



نصائح لعلاج حروق الشمس:







بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بحروق الشمس، هناك خطوات عدة يمكن اتخاذها للتخفيف من الأعراض، وتعزيز الشفاء، أبرزها:



· ضعي كمادات باردة على المنطقة المصابة، ويمكن أن يساعد ذلك على تقليل الاحمرار والالتهاب.



· استخدمي جل الصبار، كونه مهدئاً مثالياً، وقد يساعد على تسريع عملية الشفاء.



· تناولي مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل: الإيبوبروفين أو الأسبرين، لأنها تساعد على تخفيف الألم المرتبط بحروق الشمس.



· تجنبي المزيد من التعرض لأشعة الشمس، حتى تلتئم البشرة تماماً.

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