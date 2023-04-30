نصائح لوضع حدود للآخرين.. قولي "لا" بثقة

الوكيل الاخباري - يعد وضع الحدود أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على علاقات صحية، سواء الشخصية أو المهنية، إذ يساعدك ذلك على معرفة حدودك وتوقعاتك وإبلاغها للآخرين، ما يجنبك الشعور بالاستياء والإرهاق العاطفي.

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قول "لا" بثقة يعتبر مهارة أساسية، تساعدك على وضع تلك الحدود، وحماية رفاهيتك العقلية والعاطفية.



إذا كنتِ لا تعرفين كيفية وضع الحدود، فإليكِ بعض النصائح.



نصائح لوضع الحدود:



وضع الحدود هو فعل يسمح لكِ بتحديد أولويات احتياجاتكِ والعناية بنفسكِ أولاً، كما يساعدكِ على تحديد ما هو مهم بالنسبة لكِ، وما ترغبين في تحمله في علاقاتكِ. من خلال وضع الحدود، فإنك تظهرين لنفسكِ أنكِ تقدرين وتحترمين احتياجاتكِ الخاصة.



ويساعد وضع الحدود أيضاً على منع الإرهاق العاطفي، وتجنب تحمل الكثير، أو الأشياء التي لا تتماشى مع قيمكِ أو أولوياتكِ.



في ما يلي بعض النصائح لقول "لا" بثقة، ووضع حدود، إذا كنتِ جديدة في ذلك:



1 . اعرفي حدودكِ:

قبل أن تتمكني من قول "لا" بثقة، تحتاجين إلى معرفة حدودكِ. خذي الوقت الكافي للتفكير في ما هو مهم بالنسبة لكِ وقيمكِ، وما أنتِ على استعداد للتسامح معه في علاقاتكِ. وستساعدكِ معرفة حدودكِ على وضعها وتوصيلها بوضوح للآخرين.



2 . كوني حازمة:

الحزم هو القدرة على التعبير عن أفكاركِ ومشاعركِ واحتياجاتكِ بطريقة مباشرة وصادقة، من دون انتهاك حقوق الآخرين، عندما تقولين "لا"، من الضروري أن تكوني حازمة وواضحة بشأن أسبابكِ للتراجع، استخدمي كلمة "أنا"، أو عبارة: "لا أستطيع الالتزام بهذا الآن".















3 . نغمة إيجابية:

عند قول "لا"، من المهم استخدام لهجة إيجابية وإظهار الامتنان للفرصة. أعربي عن تقديركِ لعرض الشخص أو دعوته، لكن أوضحي أنه لا يمكنكِ قبوله في هذا الوقت، ويمكن أن تساعد النغمة الإيجابية في الحفاظ على علاقة إيجابية، حتى عند رفض العرض.



4 . توفير البدائل:

عند قول "لا"، من المفيد توفير بدائل، إذا كنتِ ترفضين مشروع عمل، على سبيل المثال، فاقترحي شخصاً آخر قد يكون قادراً على توليه. وإذا كنتِ ترفضين دعوة اجتماعية، فاعرضي وضع خطط في وقت لاحق. ويوضح توفير البدائل أنكِ لاتزالين مهتمة بالحفاظ على العلاقة، لكن لا يمكنكِ تلبية الطلب الحالي.



5 . كوني صادقة:

عند قول "لا"، من المهم أن تكوني صادقة، إذا كنتِ ترفضين الدعوة، لأنك تحتاجين إلى بعض الوقت بمفردكِ أو لديكِ التزامات أخرى، فكوني صادقة بشأن ذلك، ويمكن أن يساعدكِ الصدق على بناء الثقة مع الشخص الآخر، ومن المرجح أن يحترم حدودكِ في المستقبل.



6 . ممارسة الرعاية الذاتية:

قد يكون وضع الحدود، وقول "لا"، أمراً صعباً، خاصة إذا كنتِ تسعين إلى إرضاء الناس. ومن الضروري ممارسة الرعاية الذاتية بانتظام، لحماية صحتكِ العقلية والعاطفية.



خذي بعض الوقت لإعادة شحن طاقتك، والمشاركة في الأنشطة التي تستمتعين بها، وقضاء بعض الوقت مع الأشخاص الذين يتفهمون حدودك، ويحترمونها.



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