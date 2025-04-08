الأعيان يقر قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية كما ورد من النواب

وجاء مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024 وفقا للأسباب الموجبة، ليحقق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها ولتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
ويأتي مشروع القانون لإنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وتحديد مهام لجنة إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها ولتمكين الصندوق من تعويض المزارع غير المشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
وأقر الأعيان أيضا مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية كما ورد من النواب.
وأعاد المجلس مشروع قانون الإحصاءات العامة إلى مجلس النواب بعد اجراء تعديلات على القانون، ومشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني الى النواب بعد اجراء تعديلاته عليه.
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