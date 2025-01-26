 
الأحد 2025-01-26 10:42 م
 

"الإدارية النيابية" تقر مشروع معدل قانون البناء الوطني

اللجنة الإدارية النيابية
اللجنة الإدارية النيابية
الأحد، 26-01-2025 10:32 م
الوكيل الإخباري-   أقرت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب محمد سلامة الغويري، مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني لعام 2024، بحضور أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان جمال قطيشات، وأمين سر لجنة البناء الوطني لبنى البلاونة.اضافة اعلان


وقال الغويري، إن هذه التعديلات جاءت انسجاما تشريعيا، حيث تم إلغاء بعض المسميات الواردة في القانون الأصلي والاستعاضة عنها بمسميات أخرى.

وأكد أنه جرى تعديل الفقرة (أ) من المادة (4) في مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس البناء الوطني بإضافة مدير الأمن العام أو من ينيبه، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، وتغيير مسمى وزير الشؤون البلدية إلى وزير الإدارة المحلية، إضافة إلى إلغاء عضوية مدير عام الإسكان والتطوير الحضري، ومدير الدفاع المدني أو من ينيبه.

وبخصوص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي التي تعنى باللجنة الفنية لكوادر البناء الوطني الأردني، جرى تغيير مسمى وكيل أمانة عمان إلى مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى، وتغيير مسمى سلطة الطيران المدني إلى ممثل عن هيئة تنظيم الطيران المدني، واقترحت اللجنة تغيير ممثل عن مديرية الدفاع المدني إلى ممثل عن مديرية الأمن العام يعينه مدير الأمن العام.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية التعديلات في تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، وتنفيذ مشاريع البناء وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
 
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