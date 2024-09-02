الغزاوي يفتتح مقره الانتخابي الخميس

وقالت لجان الدعم لمرشح تحالف حزب نماء وحزب العمل على الغزاوي في ختام الدعوة: " حضوركم تشريف لنا."
يذكر بأن الغزاوي يترشح لخوض غمار الانتخابات النيابية للمرة الثانية على التوالي ضمن تحالف حزب نماء وحزب العمل، حيث يحظى هذا التحالف بفرصة قوية لحصد عدد متقدم من المقاعد في البرلمان القادم.
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