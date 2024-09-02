الغزاوي يفتتح مقره الانتخابي الخميس

الوكيل الإخباري- وجّهت لجان الدعم والمؤازرة لمرشح قائمة تحالف حزب نماء وحزب العمل علي سليمان الغزاوي الدعوة العامة لكافة الأردنيين من مختلف محافظات المملكة لحضور حفل افتتاح المقر الانتخابي للمرشح الغزاوي يوم الخميس الموافق 5/9/2024 الساعة السادسة مساءً في مضافة عشائر الغزاوية ، الأغوار الشمالية - تل الأربعين.



وقالت لجان الدعم لمرشح تحالف حزب نماء وحزب العمل على الغزاوي في ختام الدعوة: " حضوركم تشريف لنا."



يذكر بأن الغزاوي يترشح لخوض غمار الانتخابات النيابية للمرة الثانية على التوالي ضمن تحالف حزب نماء وحزب العمل، حيث يحظى هذا التحالف بفرصة قوية لحصد عدد متقدم من المقاعد في البرلمان القادم.

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