النائب هنطش لـ الوكيل : 500 مليون دينار سنويا للخزينة في حال استثمار النحاس

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -

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رحّب النائب موسى هنطش بقرار الحكومة القاضي بتكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا، لاقتطاع مساحة من أرض المحمية بهدف التنقيب واستخراج النحاس منها.ولفت هنطش ، الخميس لـ" الوكيل الإخباري" ، أن تنفيذ مشروع استغلال النحاس في أراضي ضانا بمحافظة الطفيلة تُقدر بقيمة 6.5 مليار دينار ، ما يرفد الخزينة بنحو 500 مليون دينار سنويا.وأشار إلى أنه كان يجتمع مع المعنيين الحكوميين مرارا من أجل البحث في التنقيب عن النحاس ، لما سيكون له آثار اقتصادية ايجابية تنعش الاقتصاد الوطني وترفد الخزينة بأموال طائلة ، ما سينعكس على الأردنيين إيجابا.وعرج هنطش في حديثه على أهمية المشروع للتقليل من وطأة البطالة التي تعتبر مشكلة أساسية تؤرق الأردنيين وقال " تعديل حدود المحمية سينعش الاقتصاد في المملكة، حيث سيتم تشغيل نحو 1000 أردني ويزيد من المشاريع الاستثمارية "."سيتم توفير العملة الصعبة ، والتقليل من القروض الدولية التي تعتبر كابوسا على خزينة الدولة ، وتشغيل الأيادي الأردنية، وفق هنطش الذي بين أن المشروع يعتبر نقلة نوعية في المشاريع الاقتصادية بالمملكة.