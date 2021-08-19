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النائب هنطش لـ الوكيل : 500 مليون دينار سنويا للخزينة في حال استثمار النحاس

الخميس، 19-08-2021 09:31 ص

النائب هنطش لـ الوكيل : 500 مليون دينار سنويا للخزينة في حال استثمار النحاس

نت


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - رحّب النائب موسى هنطش بقرار الحكومة القاضي بتكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا، لاقتطاع مساحة من أرض المحمية بهدف التنقيب واستخراج النحاس منها.اضافة اعلان


ولفت هنطش ، الخميس لـ" الوكيل الإخباري" ، أن تنفيذ مشروع استغلال النحاس في أراضي ضانا بمحافظة الطفيلة تُقدر بقيمة 6.5 مليار دينار ، ما يرفد الخزينة بنحو 500 مليون دينار سنويا.

وأشار إلى أنه كان يجتمع مع المعنيين الحكوميين مرارا من أجل البحث في التنقيب عن النحاس ، لما سيكون له آثار اقتصادية ايجابية تنعش الاقتصاد الوطني وترفد الخزينة بأموال طائلة ، ما سينعكس على الأردنيين إيجابا.

وعرج هنطش في حديثه على أهمية المشروع للتقليل من وطأة البطالة التي تعتبر مشكلة أساسية تؤرق الأردنيين وقال " تعديل حدود المحمية سينعش الاقتصاد في المملكة، حيث سيتم تشغيل نحو 1000 أردني ويزيد من المشاريع الاستثمارية ".

"سيتم توفير العملة الصعبة ، والتقليل من القروض الدولية التي تعتبر كابوسا على خزينة الدولة ، وتشغيل الأيادي الأردنية، وفق هنطش الذي بين أن المشروع يعتبر نقلة نوعية في المشاريع الاقتصادية بالمملكة.

 




 

 


 

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