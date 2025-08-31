الأحد 2025-08-31 04:50 م
 

رئيس النواب يلتقي سفيري هنغاريا وبلغاريا

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
أحمد الصفدي
 
الأحد، 31-08-2025 04:04 م

الوكيل الإخباري-    استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأحد، في لقاءين منفصلين، السفير الهنغاري بيتر جاكاب والسفير البلغاري ميتين كازال، حيث تباحثا في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة العلاقات البرلمانية المشتركة.

وأكد الصفدي ضرورة التكاتف لوقف الحرب على غزة، وتكثيف الجهود الدولية لضمان إيصال المساعدات العاجلة، ورفض خطط احتلال القطاع، وكل الإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية، داعيا للمضي بمسار يفضي لقيام الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.

 

 
 
