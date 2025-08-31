رئيس النواب يلتقي سفيري هنغاريا وبلغاريا

وأكد الصفدي ضرورة التكاتف لوقف الحرب على غزة، وتكثيف الجهود الدولية لضمان إيصال المساعدات العاجلة، ورفض خطط احتلال القطاع، وكل الإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية، داعيا للمضي بمسار يفضي لقيام الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.
