رئيس النواب يلتقي سفيري هنغاريا وبلغاريا

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأحد، في لقاءين منفصلين، السفير الهنغاري بيتر جاكاب والسفير البلغاري ميتين كازال، حيث تباحثا في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة العلاقات البرلمانية المشتركة.

اضافة اعلان