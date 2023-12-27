فلسطين النيابية تلتقي رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني

الوكيل الإخباري - جددت لجنة فلسطين النيابية إشادتها بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ووقف العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة.

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وثمنت اللجنة خلال لقائها اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، جهود جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في إرسال مُستشفى ميداني لنابلس وآخر لقطاع غزة.



وأكد رئيس اللجنة، النائب فراس العجارمة، أهمية زيادة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، ودعم المنتج الفلسطيني، وصمود الأشقاء في فلسطين الذي يواجهون غطرسة ووحشية وهمجية إسرائيل.



وقال إن الأردن يقوم بواجبه الإنساني تجاه الفلسطينيين عبر إرسال طائرات محملة بمستلزمات إغاثية وطبية، فضلًا عن إرسال مساعدات أُخرى عبر جسر الملك حسين.



من جانبهما، ثمن النائبان: فايز بصبوص ومحمد الهلالات، الدور الذي يقوم بقيادة جلالة الملك بإسناد ودعم الأهل في غزة وصمودهم، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، مشيرين إلى أن الأردن يُعد شريان ورئة للشعب الفلسطيني.



بدوره، قال رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، نظمي عتمة، إن الملتقى بدأ عمله العام 2011، كمؤسسة غير ربحية، تسعى لخدمة اقتصاد البلدين الشقيقين، وتعزيز أواصر التعاون بين رجال الأعمال.