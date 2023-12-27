الأربعاء 27-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الملك يعود إلى أرض الوطن

الامن العام : مواطن يقتل شقيقته العشرينية طعناً

العيسوي يتفقد عدد من مشاريع المبادرات الملكية في إربد وجرش

الملك والسيسي يؤكدان رفضهما لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية

قطع غيار الميركافا والنمر تكلف إسرائيل 275 مليون دولار

سرايا القدس: دمرنا دبابة ميركافا في مخيم البريج بعبوة ناسفة

كتائب القسام : استهدفنا 5 آليات اسرائيلية شمال خانيونس

الاحتلال يحكم على معتقل مقدسي بالسجن 16 عاما

قرارات صادرة الأربعاء عن مجلس الوزراء

الحكومة تقرر صرف معونات فصل الشتاء لهذه الفئة

الأربعاء، 27-12-2023 04:46 م

فلسطين النيابية تلتقي رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني

1703684116198


الوكيل الإخباري - جددت لجنة فلسطين النيابية إشادتها بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ووقف العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة.

اضافة اعلان


وثمنت اللجنة خلال لقائها اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، جهود جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في إرسال مُستشفى ميداني لنابلس وآخر لقطاع غزة.


وأكد رئيس اللجنة، النائب فراس العجارمة، أهمية زيادة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، ودعم المنتج الفلسطيني، وصمود الأشقاء في فلسطين الذي يواجهون غطرسة ووحشية وهمجية إسرائيل.


وقال إن الأردن يقوم بواجبه الإنساني تجاه الفلسطينيين عبر إرسال طائرات محملة بمستلزمات إغاثية وطبية، فضلًا عن إرسال مساعدات أُخرى عبر جسر الملك حسين.


من جانبهما، ثمن النائبان: فايز بصبوص ومحمد الهلالات، الدور الذي يقوم بقيادة جلالة الملك بإسناد ودعم الأهل في غزة وصمودهم، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، مشيرين إلى أن الأردن يُعد شريان ورئة للشعب الفلسطيني.


بدوره، قال رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، نظمي عتمة، إن الملتقى بدأ عمله العام 2011، كمؤسسة غير ربحية، تسعى لخدمة اقتصاد البلدين الشقيقين، وتعزيز أواصر التعاون بين رجال الأعمال.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1703681574391

زراعة الأعيان تلتقي مع المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية للتنمية وإدارة مصادر المياه

WhatsApp Image 2023-12-27 at 2.49.54 PM

البرنامج النيابية تناقش "مُعدل المعلومات" وأمور الكتلة

476321_6_1687034933

التربية النيابية تطالب بإرجاء تعديلات نظام صندوق دعم الطالب الجامعي لعامين

M63A9908

الصفدي: مجلس النواب سيدرس ملف الإعفاءات الطبية

1703594599123

"الشباب النيابية" توصي بضرورة التمكين الاقتصادي للأحزاب

1703589342937

موازنة وزارة الشباب 2024: 1.4 مليون دينار لدعم الأندية الرياضية

أخبار متعلقة
0L5A0411

النواب يدعو المُجتمع الدولي لتبني موقف حازم تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة

1701777848472

"خارجية النواب" تبحث والسفير الإسباني تعزيز التعاون الثنائي

0L5A6224

لجنة فلسطين في الأعيان تدعو لتقديم شكوى ضد الاحتلال في الجنايات الدولية

WhatsApp Image 2023-12-03 at 2.49.06 PM

الصفدي وغباش يؤكدان ضرورة توحيد الجهود لوقف الحرب على غزة

1701283182648

رئيس مجلس الأعيان: الموقف الأردني متقدم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة

WhatsApp Image 2023-11-29 at 5.31.18 PM

الهيئة الخيرية للنواب: 14 طائرة إغاثية أرسلت من الأردن إلى غزة