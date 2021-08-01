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قانونية الأعيان تقر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

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الأحد، 01-08-2021 01:55 م

قانونية الأعيان تقر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المجلس


الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين احمد طبيشات، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إجراء بعض التعديلات.

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جاء ذلك بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ، ومديرة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف، ومدير عام جمعية البنوك المركزية الدكتور ماهر المحروق، والرئيس التنفيذي لبنك الاسكان عمار الصفدي، ، ورئيس جمعية الصرافين الاردنيين عبدالسلام السعودي، والمحافظ السابق للبنك المركزي سليمان الحافظ.


ويهدف المشروع وفق أسبابه الموجبة،الى تلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون.


 




 

 


 

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