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الثلاثاء، 25-07-2023 10:19 م

قانونية النواب: مطالبات بتخفيض العقوبات بمشروع الجرائم الإلكترونية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، اليوم الثلاثاء، إنّه توجد مطالبات بتعديل بعض مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 مع توضيح نقاط يقال إنها "غامضة"

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وأضاف الذنيبات أنّه توجد مطالبات بتخفيض العقوبات، حيث استمعت اللجنة القانونية لكل فئات المجتمع المدني وقدمت واقترحت مطالبات عدة، مشيرا إلى أن المطالبات دُرست ومدرجة على جدول الأعمال.


وبين وجود وجهات نظر مختلفة بين أعضاء مجلس النواب، منهم مع تشديد العقوبات في مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وآخرون اعتبروها قاسية.


وتعقد اللجنة القانونية النيابية، اجتماعا مغلقا؛ لإقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 مع تعديلاتها عليه، بعد أن أجرت عددا من الحوارات حوله، وفقا لمصدر مطلع في اللجنة.


وأشار الذنيبات إلى أن اجتماع اللجنة القانونية النيابية سيحضره وزراء لمناقشتهم بمواد مشروع القانون للاتفاق عليها.

 

المملكة

 




 

 


 

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