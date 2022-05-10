الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تركيا وشرم الشيخ تتصدران وجهات الأردنيين بالعيد

بورصة الكويت تغلق على انخفاض متجاهلة قبول استقالة الحكومة

الضمان يدعو للتبرع لحساب تكافل

إعادة تفعيل اتفاقية لتشغيل أردنيين في ألمانيا

الخلايلة عن الاقصى: الأردن لا يقبل المشاركة أو الإملاء من اسرائيل

الخصاونة نقلا عن أخصائيين نفسيين: السرية شرط للشروع الحقيقي بالانتحار

الضريبة : تقديم 390 ألف إقرار ضريبي العام الحالي

الملك: الطريق إلى السلام يجب أن يمر بمدينة القدس

علان يتوقع استقرار أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

47.8 % نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة في بورصة عمان

الثلاثاء، 10-05-2022 01:40 م

لجنة فلسطين الأعيان تؤكد أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني بالمدينة المقدسة

P83lU


الوكيل الإخباري - أكدت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة العين نايف القاضي، أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، وذلك في ظل تصعيد الاحتلال الاسرائيلي الخطير بالمسجد الاقصى، وتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت الأخيرة، التي تحدث فيها حول هيمنة اسرائيل على أي قرارات بشأن المدينة المقدسة.

اضافة اعلان


وشددت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على ضرورة توحيد الجهود للدفاع عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية ودعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الشُجاعة تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام وتأكيد اهمية الوصاية الهاشمية التاريخية في القدس والحفاظ على هويتها العربية الاسلامية والمسيحية.


وأشارت إلى أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي تعتبر استمرارا للنهج العدواني الذي سلكته حكومات الاحتلال منذ زمن بعيد وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي والقرارات الدولية.


وبينت ايضا النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال العنصرية، والتي تعبر فقط عن مواقف اليمين الصهيوني الذي يسعى لإخلاء فلسطين من اهلها والاستمرار في سياسية جلب المستوطنين اليهود وطرد ابناء فلسطين من أرضهم دون أي اعتبار لأي وضع قانوني أو انساني.


وثمنت اللجنة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، التي يبذلها على المستويين العربي والدولي لحماية حقوق الفلسطينيين، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع مع حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
AWeSmJhHm00qmNMVPWWjDeIF8UWdcp0cx2mjgRRt

الفايز يدعو الى انشاء صندوق للمدينين غير المقتدرين

0L5A0436

الأعيان يقر مشروعي قانوني العقوبات والتنفيذ

280423805_385523510283751_1903496621027155895_n

الدغمي يهنئ الملك والملكة بتسلمهما جائزة "الطريق إلى السلام"

M63A0259

تعيينات الكشف التنافسي لعام 2019 على طاولة النواب اليوم

0L5A0436

مجلس الأعيان يناقش اليوم معدلي قانوني "التنفيذ والعقوبات"

TpXefQHogQ9YX5A5EG9YT9zCi7QuZ0LdCpkK5xYA

عطية يسأل عن عدد المطلوبين على ذمم مالية

أخبار متعلقة
0L5A6467

فلسطين النيابية: المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين

WhatsApp Image 2022-04-25 at 3.39.47 PM

فلسطين النيابية: اعتداء الاحتلال على الأقصى يقوض فرص السلام

5ef9f36fe5d1d

الفايز يدين الصمّت الدولي تجاه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

image (27)

الفايز يؤكد عمّق العلاقات الأردنية الرومانية

1649848037285

الفايز يبحث مع السفير الهولندي العلاقات الثنائية

WhatsApp Image 2022-04-11 at 4.11.07 PM

الصحة النيابية تدعو للوقوف على مشاكل تواجه القطاع الصحي