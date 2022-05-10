لجنة فلسطين الأعيان تؤكد أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني بالمدينة المقدسة

الوكيل الإخباري - أكدت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة العين نايف القاضي، أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، وذلك في ظل تصعيد الاحتلال الاسرائيلي الخطير بالمسجد الاقصى، وتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت الأخيرة، التي تحدث فيها حول هيمنة اسرائيل على أي قرارات بشأن المدينة المقدسة.

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وشددت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على ضرورة توحيد الجهود للدفاع عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية ودعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الشُجاعة تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام وتأكيد اهمية الوصاية الهاشمية التاريخية في القدس والحفاظ على هويتها العربية الاسلامية والمسيحية.



وأشارت إلى أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي تعتبر استمرارا للنهج العدواني الذي سلكته حكومات الاحتلال منذ زمن بعيد وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي والقرارات الدولية.



وبينت ايضا النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال العنصرية، والتي تعبر فقط عن مواقف اليمين الصهيوني الذي يسعى لإخلاء فلسطين من اهلها والاستمرار في سياسية جلب المستوطنين اليهود وطرد ابناء فلسطين من أرضهم دون أي اعتبار لأي وضع قانوني أو انساني.



وثمنت اللجنة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، التي يبذلها على المستويين العربي والدولي لحماية حقوق الفلسطينيين، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع مع حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.