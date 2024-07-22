مشتركة في "الأعيان" تستعرض مع وزير التربية توصيات بشأن المنظومة الأكاديمية

الوكيل الإخباري - استعرضت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان، برئاسة رئيس لجنة الخدمات العامة في المجلس، الدكتور مصطفى الحمارنة، توصيات ومخرجات لجان تحديث المنظومة الأكاديمية المنبثقة عن مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية، الذي نظمه مجلس الأعيان سابقا.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ومشاركة رئيس لجنة الصحة والسكان في المجلس العين الدكتور ياسين الحسبان، ورؤساء الجامعات الأردنية الحكومية والأهلية.



وأشاد محافظة، بمخرجات لجان تحديث المنظومة الأكاديمية، التي تعد جزءا لا يتجزأ من جهود التحديث في وزارة التعليم العالي، مبينًا أنها تتواءم مع مخرجات الوزارة، التي تتضمن 4 محاور، هي: الحاكمية، والتمويل، وسياسات القبول الجامعي، والبحث العلمي.



وأشار إلى اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بتطوير الموارد البشرية كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن الرؤية الملكية طموحة وواثقة في قدرة الأجيال القادمة على مواكبة التطور المنشود.