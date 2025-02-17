مطالبات بتمديد إعفاء ترخيص المركبات

وطالب حسان الحكومة بتمديد هذا الإعفاء لفترة إضافية، إذا كان ذلك ممكنًا، لتشمل فئة أكبر من المواطنين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من هذا القرار في الوقت المحدد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها البعض."
واختتم أبو حسان حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرة هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تسهيل حياة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
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