مطالبات بتمديد إعفاء ترخيص المركبات

11:28 ص

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الوكيل الإخباري- أشاد النائب خالد أبو حسان بالقرار الذي اتخذته الحكومة بشأن إعفاء المركبات التي انتهى ترخيصها لأكثر من عام من الغرامات والرسوم المستحقة، مؤكداً أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية ويعكس الجهود الحثيثة من قبل مديرية الأمن العام وكوادرها، خاصة دائرة الترخيص، التي قامت بجهود استثنائية لإنجاز هذا المشروع وتطبيقه. اضافة اعلان





وطالب حسان الحكومة بتمديد هذا الإعفاء لفترة إضافية، إذا كان ذلك ممكنًا، لتشمل فئة أكبر من المواطنين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من هذا القرار في الوقت المحدد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها البعض."



واختتم أبو حسان حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرة هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تسهيل حياة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.





