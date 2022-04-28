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الخميس، 28-04-2022 02:57 م

120 يوما في السنة الحد الأعلى لحبس المدين إذا تعددت ديونه

سجن


الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، اليوم الخميس، عدم حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالالتزام بتعاقده باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل.

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ووافق مجلس النواب، على تعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه بدلا من 25%.


كما وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الخميس، لمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ لسنة 2021، على تخفيض مدة الحبس للمدين لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.


ووافق النواب على أن لا تتجاوز مدة حبس المدين في السنة الواحدة إذا تعددت الديون 120 يوما.

 




 

 


 

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